Vas a viajar a Chile en septiembre: por dos días no abrirán shoppings, supermercados y bancos ¿Cuándo será?

Chile vivirá un feriado XL por las Fiestas Patrias 2025 y, por ley, los supermercados, malls, bancos y comercios deberán permanecer cerrados durante un fin de semana largo. Solo algunos rubros podrán funcionar con normalidad.

Si planeás cruzar la cordillera en los próximos días, tenés que tener en cuenta que en Chile habrá un feriado XL por las Fiestas Patrias, durante el cual la mayoría de los comercios deberán permanecer cerrados. La medida regirá el jueves 18 y viernes 19 de septiembre, considerados feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio según lo establece la Ley N° 19.973.

Qué comercios estarán cerrados en Chile por las fiestas patrias

Durante esas dos jornadas, supermercados, bancos, shoppings, grandes tiendas y locales de conveniencia (que solo vendan productos envasados) no podrán abrir sus puertas. El cese de actividades comenzará el miércoles 17 a las 21.00 y se extenderá hasta el sábado 20 a las 06.00.

El incumplimiento de esta normativa puede generar fuertes sanciones: multas que van desde 346.325 pesos chilenos (USD 361) para micro y pequeñas empresas, hasta 1.385.300 pesos chilenos (USD 1.443) para grandes compañías, además del cierre inmediato del local.

Qué negocios sí podrán abrir

Pese a la restricción, existen excepciones que podrán funcionar con normalidad durante las Fiestas Patrias:

Restaurantes, pubs, discotecas y cines

Espectáculos en vivo

Farmacias de turno

Estaciones de servicio

Tiendas de conveniencia que preparen alimentos

Pequeños comercios de barrio, siempre que sean atendidos por sus dueños o familiares

Además, rige el derecho al descanso bianual: quienes trabajaron en las Fiestas Patrias de 2024, este año tendrán libre.

Entre la conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno y las Glorias del Ejército, las Fiestas Patrias son una de las celebraciones más importantes del país vecino. Este año, con el feriado que se extenderá del 18 al 21 de septiembre, se espera un fuerte movimiento turístico, incluyendo a muchos argentinos que aprovechan para viajar a Chile y también muchos chilenos que deciden venir a Mendoza para disfrutar de las festividades.