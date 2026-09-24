La pobreza creció en Mendoza y alcanzó al 36,9% de las personas durante el primer semestre de 2026

El dato del INDEC representa una suba de cinco puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025. Unas 395.000 personas quedaron por debajo de la línea de pobreza en el Gran Mendoza, mientras que la indigencia alcanzó al 7,3% de la población.

La pobreza en Mendoza volvió a aumentar durante el primer semestre de 2026 y alcanzó al 36,9% de las personas del Gran Mendoza, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro representa una suba de 5 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando el indicador había sido del 31,9%.

En términos de cantidad de personas, el nuevo dato equivale a unas 395.000 personas que se encontraban por debajo de la línea de pobreza dentro del principal aglomerado urbano de la provincia. Se trata de alrededor de 55.000 personas más que en la medición anterior.

El informe también mostró un incremento de la indigencia, que pasó del 5,5% al 7,3% de las personas en el Gran Mendoza. Esto representa unas 78.000 personas cuyos ingresos no alcanzaron para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

Pobreza en Mendoza: el indicador subió cinco puntos en seis meses

La evolución de la pobreza en el Gran Mendoza muestra un deterioro respecto de la segunda mitad de 2025. En el segundo semestre del año pasado, el INDEC había registrado un índice del 31,9%, equivalente a unos 339.887 habitantes. En la primera mitad de 2026, el porcentaje trepó al 36,9%.

La comparación también es negativa frente al mismo período del año anterior. Durante el primer semestre de 2025, la pobreza alcanzaba al 33,5% de las personas del Gran Mendoza. El nuevo registro implica así un incremento de 3,4 puntos porcentuales interanuales.

En cuanto a los hogares, el 27,4% quedó por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026. El indicador alcanzó a unos 96.000 hogares del Gran Mendoza.

¿Cuántas personas son pobres en Mendoza?

En el Gran Mendoza, unas 395.000 personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La cifra se obtiene a partir de la medición realizada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sobre el aglomerado urbano.

Esto significa que el dato no representa a la totalidad de los habitantes de la provincia de Mendoza, sino específicamente al Gran Mendoza, que es el territorio incluido en este relevamiento estadístico.

El aumento respecto del semestre anterior implica que aproximadamente 55.000 personas pasaron a quedar por debajo de la línea de pobreza en el período.

Mendoza quedó por encima del promedio nacional

El dato mendocino también se encuentra por encima del promedio registrado en el conjunto de los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC. A nivel nacional, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, mientras que en el Gran Mendoza llegó al 36,9%. La diferencia es de 4,6 puntos porcentuales.

En términos absolutos, el indicador nacional representa unas 9,7 millones de personas por debajo de la línea de pobreza.

La región de Cuyo, integrada por Mendoza, San Juan y San Luis, registró una incidencia de pobreza del 36,7%. Dentro de la región, el Gran Mendoza se ubicó en 36,9%, seguido por Gran San Juan, con 36,8%, y Gran San Luis, con 35,7%.

La indigencia alcanzó a 78.000 personas en el Gran Mendoza

El segundo indicador que mostró un incremento fue la indigencia. Durante el primer semestre de 2026, el 7,3% de las personas del Gran Mendoza quedó por debajo de la línea de indigencia. En el semestre anterior, el registro había sido del 5,5%.

En cantidad de personas, la cifra representa aproximadamente 78.000 habitantes que no lograron cubrir con sus ingresos el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En el segundo semestre de 2025 eran poco más de 59.000.

En el caso de los hogares, la indigencia alcanzó al 5,4%, unas 19.000 familias, frente al 4,4% registrado seis meses antes.

A nivel nacional, la indigencia fue del 7,5% de las personas, por lo que el Gran Mendoza quedó ligeramente por debajo de ese promedio.