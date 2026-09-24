Alerta Naranaja por el Zonda: ¿a qué hora comunica la DGE que pasa con las clases de la tarde de este jueves?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves se registrará una jornada con ráfagas de viento caliente que según el Servicio Meteorológico Nacional puede alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que este jueves se vivirá una jornada intensa con fuertes ráfagas de viento Zonda que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En ese sentido, la Alerta publicada por el SMN es Naranja y por ello, el miércoles por la noche, la DGE decidió suspender las clases presenciales de este jueves por la mañana. Ahora, en el transcurso de la mañana determinará que pasa con las clases de la tarde. La publicación se dará alrededor de las 11.

¿Qué dice la Alerta Naranja?

La Alerta Naranja señala que Mendoza será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

El viento Zonda estará bajando al Gran Mendoza al mediodía.

¿Cómo estará este jueves 24-09-2026?

Este jueves está algo nublado con ascenso de la temperatura. Viento zonda en precordillera. Zonda moderado a fuerte en Ciudad de Mendoza, Las Heras, Lujan de Cuyo, Uspallata. Zonda fuerte en San Rafael y Malargue. Zonda moderado en Valle de Uco. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 10°C

Viernes 25-09-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Sábado 26-09-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del sector sur.

Máxima: 28°C | Mínima: 10°C