La Paz: un celador fue detenido tras ser acusado de abusar a la niña que se atrincheró en la escuela

El episodio que conmocionó a Mendoza en septiembre de 2025 tuvo como escenario un operativo de seguridad sin precedentes: la adolescente ingresó al colegio con un arma de fuego, disparó dentro del edificio y permaneció durante cinco horas hasta que finalmente se entregó. Aquella jornada, marcada por la evacuación inmediata de estudiantes y docentes, abrió una investigación que ahora suma la detención de un trabajador del establecimiento.

La investigación sobre el caso que sacudió a Mendoza en septiembre pasado dio un giro decisivo: la Justicia ordenó la detención de un celador de la escuela Marcelino Blanco, acusado de haber abusado sexualmente de la alumna de 14 años que se atrincheró en el establecimiento con un arma de fuego.

El arresto se produjo el viernes y el hombre estaba bajo sospecha desde el inicio de la causa. En las primeras entrevistas realizadas por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), la adolescente había mencionado un posible abuso, aunque su relato no resultaba del todo claro. En paralelo, se investigaba la hipótesis de grooming, ya que se habían detectado mensajes con un número extranjero.

Con el paso de los meses, y tras nuevas intervenciones del área de salud mental, la menor volvió a señalar directamente al celador como responsable de un abuso sexual. Según fuentes judiciales, el día en que ingresó armada a la escuela lo habría hecho con la intención de buscarlo, aunque el hombre no estaba presente porque se encontraba de franco.

Ante este nuevo testimonio, la fiscalía dispuso la detención del celador y en las próximas horas se definirá si será formalmente imputado. Los investigadores prevén tomarle una nueva declaración a la adolescente en cámara Gesell, un procedimiento clave para resguardar su integridad y obtener detalles que permitan avanzar en el expediente.

El episodio original, ocurrido el 10 de septiembre de 2025, generó un amplio operativo policial y mantuvo en vilo a toda la provincia. La alumna ingresó con una pistola 9 milímetros, disparó dentro del colegio y permaneció atrincherada durante cinco horas hasta que finalmente se entregó.

Un especialista en derecho penal consultado por la prensa señaló: “La detención del celador marca un avance en la investigación. Ahora será fundamental la declaración de la menor en cámara Gesell para determinar si existen pruebas suficientes para sostener la imputación”.