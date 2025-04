La nueva “estafa maestra”: pusieron su camioneta a nombre de una desconocida y la prendaron por $103 millones

Fernando “Pato” Colucci, exdirigente de Independiente Rivadavia, fue víctima de una estafa que llama la atención. Hasta ahora, y según lo que se sabe, son 8 los damnificados pero no descartan que sean más. Los estafadores falsificaron firmas, tanto de supuestos vendedores, como supuestos compradores y supuestos escribanos. De esta manera transfirieron la camioneta de Colucci a una mujer (desconocida para él) de Neuquén. Todas las transferencias y las firmas fueron digitales.

Esta mujer tampoco sabía que usaron su nombre para una falsa compra. El punto es que los estafadores transfirieron la camioneta Amarok de Colucci a esa persona y la prendaron. Por lo tanto, ahora Colucci no dispone de su bien ya que no está a nombre suyo. Y la señora de Neuquén tiene a su nombre una camioneta que ni sabía y una prenda por 103 millones de pesos.

¿Cómo fue la estafa?

“Pato” Colucci le contó a ElNueve.com: “El 7 de abril me llegó un mail del Registro del Automotor en el que me comunicaban que mi camioneta Amarok V6, con x dominio, ya estaba transferida en Neuquén. Le consulté a mi escribana y efectivamente era así. Por eso, me metí a la página del Ministerio Publico Fiscal e hice la denuncia”.

“Al otro día llamé al Registro del Automotor de Neuquén y me dijeron que mi camioneta había sido transferida ahí, que fue presentada por un gestor, que estaba firmada por mi y por la compradora en Palmira el 24 de febrero”, agregó.

La denuncia continuó presencialmente. “Me fui al Ministerio Público Fiscal y amplié la declaración, esto recayó en Delitos Económicos, la Dra. Mariana Pedot se movió rapidísimo e inmediatamente empezó a mandar notificaciones y oficios a los Registros del Automotor. Hicimos pericias de la camioneta porque pensábamos que era una camioneta gemela, pero no”.

El caso es investigado por Delitos Complejos de la Justicia Federal y, según Colucci, “aún no hay novedades al respecto“.

Otros damnificados

Hasta ahora son ocho los damnificados con esta nueva metodología de estafa. El dueño de una Toyota Hilux en diciembre, una Ford Raptor en febrero y una Amarok y una Ford Territory en abril. “Estamos todos en la misma. Pedimos que la Fiscal de la Justicia Federal, con todas las pruebas que tiene, que mande al juez para que èl autorice que los vehículos vuelvan a nombra nuestro. Que se vuelva a foja cero. De esa manera los cuatro verdaderos dueños de las camionetas volveríamos a tener nuestros vehículos a nombre nuestro. Y se liberarían de las prendas a las cuatro personas a las que les pusieron a su nombre las camionetas“, dijo Colucci.

Y cerró: “El tema es que la Justicia es lenta, pero la angustia y la preocupación que tenemos los -hasta ahora- 8 damnificados, es enorme“.