La niña que denunció un presunto abuso sexual en una escuela de Guaymallén no reconoció a los sospechosos

La investigación por el presunto abuso sexual denunciado en una escuela de Los Corralitos tuvo un avance clave: la menor de 9 años no identificó a ninguno de los trabajadores individualizados durante una rueda de reconocimiento. Pese al resultado negativo, la causa sigue abierta y no hay detenidos.

La causa que conmocionó a la comunidad educativa de Guaymallén sumó en las últimas horas una novedad relevante. En una rueda de reconocimiento ordenada por la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Mercedes Moya, la niña de 9 años que denunció un presunto abuso sexual no reconoció a ninguno de los albañiles y plomeros que habían sido señalados como personas con acceso al establecimiento durante el período investigado.

La diligencia se realizó luego de reunir información surgida de la Cámara Gesell, con el consentimiento de la madre de la menor y la autorización de la Asesora de Menores, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. El resultado fue negativo, por lo que no se pudo confirmar la identidad de un sospechoso a partir de esa medida.

Previo a la rueda, la Justicia había avanzado con una inspección ocular en la escuela Lemos, con participación de personal judicial, Policía Científica y efectivos de Investigaciones. Además, se logró individualizar a los trabajadores externos que realizaron tareas de albañilería y plomería en el predio, a partir de los registros aportados por la empresa contratista.

El hecho denunciado ocurrió el 17 de noviembre y generó un fuerte impacto en el barrio y en la institución, con episodios de tensión y preocupación entre familias y docentes. Tras la denuncia penal radicada por los progenitores de la niña, la fiscalía dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido, siempre con abordaje de equipos especializados y resguardo de la menor.

Desde el Ministerio Público aclararon que, pese al resultado negativo de la rueda de personas, la investigación continúa en etapa activa. No se descartan nuevas medidas, como ampliación de testimonios u otras pericias, y no hay personas detenidas hasta el momento.

Las autoridades remarcaron que el objetivo es determinar qué ocurrió y si existió o no responsabilidad penal, sin dar por cerrado el expediente. Mientras tanto, el caso sigue bajo análisis de la fiscalía especializada, con foco en la protección de la menor y el esclarecimiento de los hechos.