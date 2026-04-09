La nena que estaba con su madre en Buenos Aires ya está en Mendoza para ser revinculada con su papá

La menor fue localizada tras varias semanas y la Justicia desactivó el pedido de paradero. Permanece bajo resguardo familiar y se iniciará un proceso de revinculación con su padre, con acompañamiento profesional.

Luego de semanas de incertidumbre y un pedido de paradero que tomó estado público, la Justicia dejó sin efecto la búsqueda de una niña mendocina que finalmente regresó a la provincia junto a su madre. El caso había sido impulsado por el padre, quien denunció que no se había cumplido el régimen de visitas establecido.

Por razones de protección, no se difunden datos personales de la menor. Sin embargo, se confirmó que ya fue localizada y se encuentra bajo resguardo de familiares paternos, con intervención de los organismos correspondientes.

Según explicó la abogada del padre, Andrea Maturana, la orden judicial que disponía la búsqueda fue levantada tras constatarse el regreso de la niña a Mendoza. También se desactivaron las alertas a nivel nacional, provincial y en organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas.

El hallazgo se produjo luego de que se detectaran publicaciones en redes sociales de la madre que indicaban su presencia en la provincia. A partir de esa información, se dio aviso a la Policía mediante el 911 y se activaron los protocolos para ubicar a la menor, quien fue vista en cercanías del domicilio de su abuela materna.

Intervino el órgano administrativo local, que dispuso medidas de protección. Actualmente, la niña no se encuentra con su madre y permanece bajo el cuidado de integrantes de la familia paterna.

Uno de los puntos más delicados del caso es que la menor lleva aproximadamente cuatro años y medio sin contacto con su padre. Por este motivo, se anticipó que será necesario un proceso de revinculación acompañado por profesionales, especialmente en el ámbito psicológico, para restablecer el vínculo.

Desde la representación legal del padre también indicaron que la madre estaba notificada de la obligación de regresar a Mendoza, aunque no hubo una presentación formal informando su retorno, sino que se tomó conocimiento a través de redes sociales.

Finalmente, la abogada destacó el rol de los medios de comunicación en la difusión del caso, lo que permitió visibilizar la situación y colaborar en la localización de la niña.

Ahora, con la menor ya ubicada y bajo protección, el proceso continuará en el ámbito judicial, con el foco puesto en garantizar su bienestar y reconstruir el vínculo con ambos progenitores.