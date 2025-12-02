La nafta aumentó más de $100 por litro de noviembre a diciembre

Los precios de los combustibles volvieron a subir en Mendoza y, en menos de un mes, la nafta súper aumentó más de 100 pesos por litro. La escalada deja a YPF por encima de otras marcas y complica cada vez más el bolsillo de los automovilistas.

La actualización de precios de los combustibles volvió a sorprender a los mendocinos. En menos de 30 días, el valor de la nafta súper en YPF aumentó más de 100 pesos por litro, en un contexto donde la petrolera estatal ajusta sus tarifas mediante sistemas basados en inteligencia artificial. Esta metodología —que revisa de manera constante distintas variables del mercado— provoca modificaciones casi diarias, que en la mayoría de los casos son al alza.

El fenómeno no es nuevo. El 13 de noviembre se advirtió sobre una serie de incrementos que ya preocupaban a los consumidores. Pasaron apenas 19 días y los valores volvieron a subir.

De enero a diciembre: cómo evolucionó el precio de la súper

Para entender la magnitud del aumento, es necesario retroceder hasta enero. Durante los primeros meses del año, los combustibles estaban bajo un esquema de congelamiento parcial vinculado a los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Esa intervención del Gobierno frenaba subas que podían impactar en la inflación.

Sin embargo, desde julio YPF comenzó a ajustar sus precios con mayor frecuencia. Desde entonces, el ascenso fue sostenido.

Evolución del precio de la nafta súper (YPF):

Enero: $1.217

Noviembre: entre $1.472 y $1.515

Diciembre: entre $1.590 y $1.626

Solo entre el 13 de noviembre y el 2 de diciembre, la suba fue de entre $111 y $118 por litro, según la estación y la línea de precios.

Combustibles vs. inflación: qué subió más

Si se toma el valor más bajo de diciembre ($1.590), la nafta súper acumuló un incremento anual del 41,8%. Considerando el precio más alto ($1.626), el aumento trepa al 44,27%.

La comparación con la inflación es contundente: aun estimando un IPC cercano al 30,8% para fin de año —sumando el 24,8% informado en alimentos y proyecciones del 3% para noviembre y diciembre—, los combustibles igual superan por más de 10 puntos el alza general de precios.

El desfasaje explica por qué llenar el tanque se volvió una carga cada vez más pesada para los automovilistas.

Cuánto cuesta llenar un tanque de 50 litros

El impacto en el bolsillo se ve claro al comparar cuánto costaba llenar un tanque estándar a principios de año y cuánto cuesta hoy:

Enero: $56.350

Diciembre (precio más barato): $79.500

Diciembre (precio más caro): $81.300

Esto significa que un conductor necesita entre $23.000 y $25.000 más que en enero para cargar los mismos 50 litros.

YPF dejó de ser la alternativa más económica

La escalada llevó a una situación llamativa: algunas estaciones de Axion, que históricamente tenían valores más altos, hoy ofrecen precios más bajos que YPF.

Los propios usuarios lo notan sobre la marcha. Muchos aseguran que cargan sin mirar demasiado, porque necesitan el auto para trabajar. Otros dicen que recién se enteran del aumento cuando llegan a la estación de servicio. Y algunos, resignados, relatan que buscan promociones o descuentos para amortiguar el impacto.

“No me queda otra, uso el auto para trabajar”, expresó un mendocino consultado. “La verdad, molesta. Todos los meses aumentan”, señaló otro vecino, “YPF era la más barata, ahora no”, dijo un jubilado sorprendido por la diferencia de precios entre estaciones.

Una tendencia que continuará

Con un esquema de revisión dinámica mediante inteligencia artificial y sin congelamientos a la vista, las variaciones seguirán siendo frecuentes. Mientras tanto, los mendocinos ajustan sus hábitos como pueden y se enfrentan a un escenario donde cada carga puede reservar una nueva sorpresa.