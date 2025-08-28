La máxima muy calurosa de este jueves y cuándo llegan las lluvias

Contingencias Climáticas de Mendoza anunció que esta jornada será calurosa pero que el finde bajará la temperatura drásticamente.

Redacción ElNueve.com

¿Llegó la primavera? El tiempo en Mendoza parece que dió un avance y este jueves la máxima llegará a los 26 grados a la espera dea tormenta y de que baje drásticamente la temperatura.

¿Cómo estará este jueves 28-08-2025?

Este jueves habrá tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 6°C

Viernes 29-08-2025

Parcial nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias y tormentas en la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C

Sábado 30-08-2025

El sábado estará mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, lluvias y tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 9°C

Domingo 31-08-2025

El domingo estará mayormente nublado y con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Mejorando en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 6°C

Lunes 01-09-2025

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 5°C

Martes 02-09-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 22°C y Mínima: 8°C

Miércoles 03-09-2025

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este.

Máxima: 21°C | Mínima: 9°C

 