La Libertad Avanza arrasó en Mendoza y ganó 16 de los 18 departamentos: así quedaron los cargos

Las Elecciones 2025 dejaron un resultado contundente en la provincia de Mendoza: la alianza oficialista entre La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza se impuso en 16 de los 18 departamentos, marcando una amplia diferencia sobre el peronismo y consolidando su poder político en el distrito.

Con el 83,48% de las mesas escrutadas, el oficialismo alcanzó el 53,78% de los votos, mientras que el Frente Justicialista Mendoza obtuvo el 25,30%, una distancia superior a los 25 puntos. Estos resultados permitieron al espacio libertario y radical quedarse con cuatro de las cinco bancas a diputados nacionales.

Elecciones 2025 en Mendoza: quiénes fueron los ganadores en las elecciones legislativas

En la categoría de diputados nacionales, los nuevos representantes de Mendoza serán Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez y Julieta Metral, todos por LLA + Cambia Mendoza.

Por el peronismo, ingresará únicamente Emir Félix, exintendente de San Rafael.

En el resto del tablero electoral, el Frente Libertario Demócrata obtuvo el 5,39%, el Frente de Izquierda el 3,42%, Provincias Unidas el 2,92%, mientras que Protectora Fuerza Política y el Movimiento al Socialismo no alcanzaron el 1% de los votos.

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza dominaron en casi toda la provincia

El triunfo de la alianza fue arrasador: se impuso en los cuatro distritos electorales y solo fue superada en los municipios de Santa Rosa y La Paz, ambos gobernados por el peronismo.

Incluso en territorios opositores, la diferencia fue abrumadora. En Maipú, el resultado fue 54,89% a 25,69%; en Luján de Cuyo, la ventaja fue la más amplia de toda la provincia, con un 61% a 18%.

En San Rafael, bastión justicialista, la victoria oficialista fue por 10 puntos, y en Tunuyán, directamente duplicaron los votos del peronismo.

En las comunas propias, los porcentajes más altos se registraron en la Ciudad de Mendoza (58,18% frente al 19,27% del justicialismo), Guaymallén (57,32%) y Junín (56,25%), consolidando el dominio del espacio libertario-radical en todo el territorio provincial.