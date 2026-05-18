La justicia le negó la prisión domiciliaria a la “envenenadora” de Guaymallén

Karen Oviedo Esquivel, condenada a prisión perpetua por el asesinato de su ex pareja y de su hijo de 9 años, seguirá alojada en el penal de Almafuerte. La familia de las víctimas se opuso al beneficio y la Justicia consideró que no existen condiciones para otorgarlo.

La Justicia de Mendoza volvió a rechazar un pedido de prisión domiciliaria presentado por Karen Leylen Oviedo Esquivel, conocida públicamente como la “envenenadora de Guaymallén”, quien cumple una condena a prisión perpetua por el asesinato de su ex pareja, Rolando Aquino, y de su hijo, Elías Aquino, de 9 años. La resolución fue dictada durante una audiencia de ejecución penal realizada este lunes y estuvo atravesada por el fuerte reclamo de la familia de las víctimas, que pidió que la mujer continúe detenida en el penal de Almafuerte, en Cacheuta.

La jueza Natacha Florencia Cabeza resolvió no conceder el beneficio solicitado por la condenada, quien buscaba cumplir la pena fuera de la cárcel para poder estar junto a sus hijas, actualmente de 7 y 10 años.

La decisión fue acompañada también por el fiscal de Ejecución, Gustavo Fehlmann, y por la asesora de Menores, Rosanta Trentin, quienes coincidieron en que no existen condiciones adecuadas para otorgar la prisión domiciliaria, tanto por la gravedad del caso como por el impacto que podría generar sobre las menores.

Según trascendió durante la audiencia, las niñas actualmente viven con sus abuelas, concurren a la escuela y no mantienen visitas frecuentes con su madre en el penal.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada ocurrió cuando Soledad Guardia, familiar de las víctimas, participó de la audiencia mediante videollamada desde Neuquén y pidió que Oviedo continúe detenida. La mujer viajó posteriormente a Mendoza para conocer personalmente la resolución judicial y escuchar los fundamentos del fallo que finalmente rechazó el pedido de arresto domiciliario.

La condenada insistió con el vínculo con sus hijas

Durante la audiencia, Karen Oviedo volvió a argumentar que buscaba acceder al beneficio para recuperar el vínculo cotidiano con sus hijas. Según trascendió, la mujer se mostró quebrada emocionalmente y lloró durante parte de la exposición.

Sin embargo, desde la Justicia entendieron que modificar la situación actual podría afectar la estabilidad emocional lograda por las menores fuera del entorno penitenciario.