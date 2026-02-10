La inflación en Mendoza fue del 3% en enero y una familia necesitó más de $1.247.162 para no ser pobre

La inflación en Mendoza fue del 3% en enero, según datos oficiales de la DEIE, y se ubicó levemente por encima del índice nacional. En ese contexto, una familia tipo necesitó $1.247.162 para no ser pobre, mientras que la Canasta Básica Alimentaria superó los $517.000. ¿Cuáles fueron lso rubros que más aumentaron?

La inflación en Mendoza registró en enero un incremento del 3%, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). El dato se ubicó levemente por encima del índice nacional difundido por el INDEC, que marcó un 2,9% para el mismo período. En diciembre, el aumento de precios en la provincia había sido del 2,8%.

De acuerdo con el relevamiento oficial, la variación interanual alcanzó el 32,4%, consolidando una tendencia que continúa impactando de lleno en el poder adquisitivo de los hogares mendocinos.

Los rubros que más aumentaron en enero

El informe detalló que el mayor incremento se dio en Alimentos y bebidas, con una suba del 3,8%, un dato clave porque es uno de los rubros que tiene mayor incidencia en el consumo del día a día.

Le siguieron otros sectores con fuertes aumentos:

Esparcimiento : 3,7%

: 3,7% Vivienda y servicios básicos : 3,6%

: 3,6% Educación : 3,6%

: 3,6% Transporte y Comunicaciones : 3,6%

: 3,6% Equipamiento y mantenimiento del hogar : 3%

: 3% Otros bienes y servicios : 2,5%

: 2,5% Atención médica y gastos para la salud: 2,1%

En contraste, el único rubro que mostró una baja fue Indumentaria, con una deflación del -0,7%.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en Mendoza

En este contexto de suba sostenida de precios, la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, volvió a incrementarse. En enero, una familia tipo mendocina de cuatro integrantes (un hombre de 35 años, una mujer de 31, una niña de 8 y un niño de 5) necesitó $1.247.162,13 para no ser considerada pobre.

El monto representa un aumento del 5,6% respecto de diciembre, cuando la CBT se ubicó en $1.180.842,79.

La Canasta Básica Total incluye el conjunto de bienes y servicios esenciales (alimentación, transporte, educación, salud, vivienda, entre otros) que permiten cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio. Aquellos ingresos que no alcanzan ese valor ubican al grupo familiar por debajo de la línea de pobreza.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia y contempla exclusivamente los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos, se ubicó en $517.496,66 en enero.

El incremento fue del 6,5% en comparación con diciembre, cuando el valor había sido de $485.943,54. Las familias cuyos ingresos no alcanzan esa cifra son consideradas indigentes.