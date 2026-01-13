La inflación en Mendoza fue del 2,8% en diciembre: una familia necesitó $1.180.842 para no ser pobre

Con una inflación mensual del 2,8% en diciembre, Mendoza cerró el 2025 con un alza de precios del 29,9% interanual, mientras que una familia tipo necesitó casi $1.200.000 mensuales para no caer por debajo de la línea de pobreza, según los últimos datos oficiales de la DEIE.

Mendoza cerró el 2025 con una inflación del 2,8% en diciembre y acumuló una suba del 29,9% interanual, según los datos oficiales difundidos por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). La cifra provincial replicó exactamente el registro nacional informado por el Indec y marcó la última medición bajo la metodología vigente, antes de los cambios anunciados para 2026.

El dato de diciembre mostró una leve aceleración respecto de noviembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Mendoza había sido del 2,7%. De este modo, el 2025 cerró con una inflación anual por debajo del 30%, en línea con la desaceleración observada a nivel país, aunque con fuerte impacto en el bolsillo de los hogares.

Qué rubros aumentaron más en diciembre en Mendoza

De acuerdo al informe oficial, el rubro que más subió en el último mes del año fue Transporte y comunicaciones, con un incremento del 4,1%, impulsado principalmente por ajustes en servicios y costos asociados a la movilidad.

En segundo lugar, se ubicó Alimentos y bebidas, con una suba del 3,9%, uno de los rubros más sensibles por su peso directo en el consumo cotidiano. Le siguió Esparcimiento, con un aumento del 3,1%, típico de fin de año y temporada alta.

Le siguieron Otros bienes y servicios (2,6%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%) y Atención médica y gastos para la salud (2,1%). En tanto, los rubros con menores variaciones fueron Vivienda y servicios básicos (1,6%), Indumentaria (1,4%) y Educación, que apenas subió 0,2% en diciembre.

Cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre en diciembre de 2025

Junto con el IPC, la DEIE actualizó los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determinan las líneas de pobreza e indigencia.

Según la medición correspondiente a diciembre, una familia tipo de cuatro integrantes en Mendoza necesitó $1.180.842,79 mensuales para no caer bajo la línea de pobreza. En paralelo, el ingreso mínimo para no ser considerada indigente fue de $485.943,54.