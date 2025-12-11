La inflación en Mendoza fue del 2,7% en noviembre y fue mayor que la nacional

La inflación en Mendoza alcanzó el 2,7% en noviembre de 2025, por encima del promedio nacional y consolidando cinco meses consecutivos de subas. Los rubros con mayores aumentos fueron Transporte y Comunicaciones y Vivienda y Servicios Básicos, mientras que Cuyo volvió a posicionarse como la región con el índice más elevado del país.

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer este miércoles el dato que confirma una tendencia que preocupa: la inflación en Mendoza alcanzó el 2,7% en noviembre, superando tanto el 2,5% registrado a nivel nacional como el 2,4% de octubre en la provincia.

Con este resultado, Mendoza acumula cinco meses de incrementos consecutivos y suma el cuarto registro más alto del año, sólo superado por el pico de abril (3,1%). Desde julio, el índice no volvió a ubicarse por debajo de los dos puntos, lo que evidencia una presión inflacionaria sostenida durante el segundo semestre.

A nivel nacional, la inflación acumulada en 2025 llegó al 26,3%, mientras que la interanual (noviembre 2024 – noviembre 2025) cerró en 29,7%, ambas cifras por debajo de los valores informados por INDEC para el total del país.

En el análisis regional, Mendoza también se ubica por debajo del promedio de Cuyo, que registró una suba acumulada del 27,9% en el año y una interanual del 30,8%.

Los rubros que más aumentaron en noviembre

El rubro que más presionó al índice mensual fue Transporte y Comunicaciones, que trepó 4,8%, impulsado principalmente por el aumento del 20% en el boleto de colectivo aplicado el mes pasado.

Le siguieron: vivienda y Servicios Básicos: 3,9%, traccionado por la actualización tarifaria, especialmente en energía eléctrica. Otros Bienes y Servicios: 3,1%. En tanto, el capítulo de mayor peso en el cálculo del IPC, Alimentos y Bebidas, avanzó 2,5%, apenas una décima por debajo del registro de octubre.

El resto de los rubros mostró variaciones más moderadas:

Atención Médica y Gastos para la Salud: 2,8%

Indumentaria: 1,2%

Educación: 1,2%

Esparcimiento: -0,4% (único ítem con deflación)

Cuyo fue la región del país con mayor inflación en noviembre

En el desglose por regiones, Cuyo volvió a liderar los incrementos con un 2,8%, ubicándose por encima del GBA y la Región Pampeana, ambas con 2,5%. Más atrás quedaron el Noreste (2,4%), Patagonia (2,3%) y Noroeste (2,3%).

La inflación interanual en Cuyo alcanzó el 30,8%, con Educación como el rubro de mayor variación en el último año (58,7%) y Prendas de Vestir y Calzado como el de menor incremento (17,4%).