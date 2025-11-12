La inflación en Mendoza fue del 2,4%: qué fue lo que más aumentó en octubre de 2025

La inflación en Mendoza fue del 2,4% en octubre de 2025, según datos oficiales de la DEIE, y superó levemente el promedio nacional. El rubro que más subió fue “Esparcimiento”, seguido por “Vivienda y servicios básicos”.

La inflación en Mendoza registró una suba del 2,4% durante octubre de 2025, según el último informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). La cifra se ubicó levemente por encima del promedio nacional, medido por el INDEC, que fue del 2,3%.

Con este nuevo incremento, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) local acumula un 23% en lo que va del año, mientras que la variación interanual alcanza el 28,8%, evidenciando una leve desaceleración respecto a los primeros meses del año.

Qué fue lo que más aumentó en Mendoza

El informe detalla que el rubro con mayor incremento fue “Esparcimiento”, con una suba del 4%, impulsado principalmente por el aumento en actividades recreativas y culturales.

En segundo lugar, se ubicó “Vivienda y servicios básicos”, con una suba del 3,4%, reflejando los ajustes en tarifas de servicios y mantenimiento. Le siguió “Transporte y comunicaciones”, con un alza del 2,8%, y “Alimentos y bebidas”, que subió 2,6%, impactando directamente en el bolsillo de los mendocinos.

Por debajo del promedio general se posicionaron “Atención médica y gastos para la salud” (2,2%), “Educación” (1,8%), “Indumentaria” (1,6%) y “Equipamiento y mantenimiento del hogar” (1%).

El informe oficial confirma que, aunque el ritmo inflacionario se mantiene contenido respecto a meses anteriores, los precios de servicios, transporte y alimentos continúan siendo los principales motores de aumento del costo de vida en Mendoza.