La inflación en Mendoza fue del 2,3%: cuánto necesitó una familia en abril para no ser pobre

El dato fue difundido por la DEIE. La Canasta Básica Total superó los $1.361.000 para una familia tipo en Mendoza, mientras que la inflación provincial se ubicó por debajo de la media nacional.

La inflación en Mendoza registró una suba del 2,3% durante abril, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). En ese contexto, una familia tipo necesitó ingresos por más de $1.361.000 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

El informe oficial indicó que la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó los $1.361.503,74 para un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos menores. Este indicador contempla gastos esenciales vinculados a alimentos, transporte, salud, educación, vestimenta y servicios básicos. Por otro lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral de indigencia, se ubicó en $569.666,84 para el mismo grupo familiar.

Cuánto aumentó el costo de vida en Mendoza

El reporte de la DEIE mostró que el costo de vida en la provincia continúa en aumento, aunque con una desaceleración respecto de meses anteriores. En marzo, la misma familia necesitaba $1.343.452,50 para cubrir la CBT, mientras que en febrero el valor era de $1.305.198,26. Esto representa un incremento acumulado de más de $38.000 en apenas dos meses.

El dato provincial estuvo por debajo del registrado a nivel país por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que informó una inflación del 2,6% en abril. Con este nuevo registro, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló en Mendoza una suba del 11,9% en lo que va de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 32%.

Qué fue lo que más aumentó en abril

De acuerdo al informe oficial, el rubro que más subió en Mendoza durante abril fue “Transporte y comunicaciones”, con un incremento del 4,4%.

Detrás se ubicaron:

Educación : 3,2%

: 3,2% Equipamiento y mantenimiento del hogar : 3%

: 3% Indumentaria: 3%

En contraste, los sectores con menores aumentos fueron:

Vivienda y servicios básicos : 0,8%

: 0,8% Alimentos y bebidas : 1,6%

: 1,6% Esparcimiento : 1,8%

: 1,8% Atención médica y gastos para la salud: 2,1%

Qué significa la Canasta Básica Total

La Canasta Básica Total es el indicador que determina el límite de pobreza y contempla el conjunto de bienes y servicios esenciales para una familia.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria mide exclusivamente el costo de los alimentos necesarios para cubrir requerimientos nutricionales mínimos.

Según los parámetros oficiales, los hogares que no alcanzan a cubrir la CBA son considerados indigentes, mientras que quienes no llegan al valor de la CBT quedan por debajo de la línea de pobreza.

La medición realizada por la DEIE toma como referencia una “familia tipo 2”, integrada por un hombre de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 8 y 5 años.