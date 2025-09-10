La inflación en Mendoza fue del 2%: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en agosto de 2025

La inflación en Mendoza durante agosto fue del 2%, un poco por encima del índice nacional informado por el INDEC. Entre los rubros que más aumentaron se encuentran el transporte, la educación y viviendas y servicios básicos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Mendoza se ubicó en 2% durante agosto, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Con este nuevo registro, la inflación acumulada en lo que va del 2025 alcanza el 17,6%, mientras que la variación interanual ya llegó al 29,6%. Una familia necesitó más de un millón de pesos para ubicarse por encima de la línea de la pobreza, mientras que para no caer en la indigencia se necesitó tener ingresos superiores a $430.000.

Según los datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula en la provincia un 17,6% en lo que va de 2025. Este porcentaje se encuentra en el rango que anticipaban consultoras privadas y marca un ritmo de aumento que, si bien moderado en comparación con años anteriores, sigue afectando el poder de compra de las familias mendocinas.

Mendoza: qué fue lo que más aumento en el mes de agosto

El informe oficial remarca que el rubro del transporte y comunicaciones fue el que más subió en agosto, llegando al 4,3%, le siguió educación con el 4,1% y vivienda y servicios básicos con 4,0%.

Mientras que los rubros que menos aumentaron fueron esparcimiento con el 0,5%, alimentos y bebidas que registró 1,5% y un dato que llamó la atención fue la deflación en indumentaria, que marcó un -1,0% en agosto.

Mendoza: una familia necesitó más de $1.051.070 para cubrir sus necesidades básicas en agosto

La canasta básica alimentaria (CBA) en Mendoza mostró un aumento. Esto significa que una familia tipo necesitó $430.766 para no caer en la indigencia.

Por su parte, la canasta básica total (CBT), que incluye alimentos y otros gastos esenciales como transporte, indumentaria y servicios, también aumentó un 1,3% alcanzando $1.051.070. Con este valor, cualquier grupo familiar con ingresos por debajo de esa cifra quedó bajo la línea de pobreza.

Los números de agosto en Mendoza se encuentran levemente por encima de la media nacional, que en agosto fue del 1,9% según informó el INDEC.