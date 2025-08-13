La inflación en Mendoza fue del 1,9%: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio

La inflación en Mendoza durante julio fue del 1,9%, en línea con el índice informado por el INDEC para todo el país. Sin embargo, el incremento en alimentos y bebidas fue considerablemente mayor, alcanzando el 3,3%, lo que impactó de forma directa en el costo de la canasta básica.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Mendoza se ubicó en 1,9% durante julio, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Con este nuevo registro, la inflación acumulada en los primeros 7 meses del 2025 alcanza el 15,3%, mientras que la variación interanual ya llegó al 32,9%. Mientras que una familia necesitó más de $1.037.379 para ubicarse por encima de la línea de la pobreza, mientras que para no caer en la indigencia se necesitó tener ingresos superiores a los $426.905.

Según los datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula en la provincia un 15,3% en lo que va de 2025. Este porcentaje se encuentra en el rango que anticipaban consultoras privadas y marca un ritmo de aumento que, si bien moderado en comparación con años anteriores, sigue afectando el poder de compra de las familias mendocinas.

Fuerte suba en alimentos y bebidas

El informe oficial remarca que alimentos y bebidas subieron un 3,3% en julio, un salto significativo teniendo en cuenta que en el relevamiento anterior este rubro había registrado una deflación del 0,3%. Entre los productos que más incidieron en esta alza se destacan carnes, lácteos y panificados.

Y los que se mantuvieron por debajo del 1,9% promedio fueron: Transporte y comunicaciones (1,6%); Atención médica y gastos para la salud (0,5%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,2%); y Educación (0,2%). Indumentaria, en tanto, y posiblemente empujada por las compras en Chile, cayó (-0,8%).

Una familia mendocina necesitó más de $1.037.379 para mantenerse por encima de la línea de pobreza

La canasta básica alimentaria (CBA) en Mendoza mostró un aumento del 3,13% tras dos meses consecutivos de baja. Esto significa que una familia tipo necesitó $426.905 para no caer en la indigencia.

Por su parte, la canasta básica total (CBT), que incluye alimentos y otros gastos esenciales como transporte, indumentaria y servicios, trepó un 1,87%, alcanzando los $1.037.379. Con este valor, cualquier grupo familiar con ingresos por debajo de esa cifra quedó bajo la línea de pobreza.

Los números de julio en Mendoza coinciden con el 1,9% informado por el INDEC a nivel nacional. Este paralelismo confirma que la desaceleración inflacionaria, aunque presente, sigue conviviendo con incrementos sectoriales importantes, sobre todo en el rubro alimenticio, que golpea con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos.