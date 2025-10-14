La inflación de septiembre en Mendoza fue del 2,2%: cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza

La inflación en Mendoza registró su nivel más alto en cinco meses y acumula un 20,3% en lo que va del año. Vivienda, frutas y servicios, entre los rubros que más aumentaron.

La inflación en la provincia de Mendoza alcanzó un 2,2% en septiembre, marcando así el registro mensual más alto en los últimos cinco meses, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Con esta cifra, la inflación acumulada en lo que va del año asciende al 20,3%, mientras que la variación interanual ya supera el 30%. En paralelo, el organismo provincial dio a conocer los nuevos valores de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica de Alimentos (CBA), indicadores clave para medir la línea de pobreza e indigencia.

¿Cuánto necesita una familia mendocina para no ser pobre?

Una familia tipo —integrada por dos adultos y dos niños en edad escolar— necesitó en septiembre un ingreso mínimo de $1.064.293,40 para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza. Este monto representa un incremento del 1,3% respecto al mes anterior.

Por su parte, la línea de indigencia —que considera solo los alimentos básicos necesarios para una nutrición adecuada— se ubicó en $436.185,82, también con una suba del 1,3% mensual. Las cifras muestran un ajuste sostenido por tercer mes consecutivo, luego de un período con variaciones negativas en algunos rubros.

Los rubros que más aumentaron en Mendoza

En detalle, los sectores que más impactaron en el aumento del índice de precios fueron:

Vivienda y servicios básicos : +4%, segundo mes consecutivo con fuerte incremento.

Otros bienes y servicios : +3,8%, donde se incluyen gastos cotidianos como peluquería.

Transporte y comunicaciones : +3,1%.

Salud y atención médica: +2,3%, con una reactivación en los aumentos del sector.

En el caso de los alimentos, aunque el rubro completo se mantuvo por debajo del promedio general, algunas subcategorías mostraron fuertes subas:

Frutas : +6,5%.

Verduras y legumbres : +3,8%.

Aceites y manteca : +3,5%.

Azúcar, dulces y chocolates: +2,5%.

Es la primera vez en tres meses que ningún alimento registra deflación, marcando el fin de una breve etapa en la que algunos productos, como el café, mostraban bajas en sus precios.

A nivel país, el índice inflacionario fue de 2,1%, apenas por debajo del dato provincial. La cifra nacional, si bien se mantiene por debajo de los niveles de años anteriores, comienza a generar preocupación por su tendencia al alza, justo cuando el gobierno de Javier Milei buscaba mantener el índice por debajo del 2%.