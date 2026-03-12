La inflación de febrero fue del 2,5% en Mendoza: cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó más de $1,3 millones para no caer en la pobreza, mientras que los rubros Vivienda y servicios básicos y Alimentos y bebidas fueron los que más presionaron sobre el índice de precios en la provincia.

La inflación en Mendoza durante febrero fue del 2,5%, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). El dato se ubicó 0,4 puntos por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, que en el mismo período fue del 2,9%, de acuerdo con el relevamiento del Indec. Entre los rubros que más aumentaron se destacaron Vivienda y servicios básicos, con una suba del 7,8%, y Alimentos y bebidas, que registró un incremento del 3,7% y fue el que mayor impacto tuvo en el IPC provincial. En la comparación interanual, la inflación acumulada en Mendoza alcanzó el 32,4%, también levemente por debajo del promedio nacional, que fue del 33,1%.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Durante febrero, los aumentos más importantes se registraron en Vivienda y servicios básicos, que lideró la suba con 7,8%, seguido por Alimentos y bebidas, que creció 3,7% y volvió a ubicarse por encima de la inflación general tras seis meses por debajo.

El resto de los sectores tuvo incrementos más moderados:

Atención médica y gastos para la salud: 2,3%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,8%

Educación: 1,6%

Otros bienes y servicios: 1,4%

Transporte y comunicaciones: 1,2%

Mientras que esparcimiento mostró una deflación de -0,7% e indumentaria marcó -1,0%

Cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza

De acuerdo con los datos de la DEIE, una familia tipo de cuatro integrantes en Mendoza necesitó $1.305.198,26 en febrero de 2026 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre.

El monto representó un aumento del 4,6% respecto a enero, cuando la misma canasta se ubicaba en $1.247.162,13.

La Canasta Básica Total incluye el conjunto de bienes y servicios esenciales que permiten cubrir las necesidades básicas de un hogar, considerando los hábitos de consumo de la población. Los hogares cuyos ingresos no alcanzan ese valor son considerados por debajo de la línea de pobreza.

El organismo provincial también difundió el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contempla únicamente los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos. En febrero, una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó $422.394,26 para no caer en la indigencia.