La imagen de Carlo Acutis está en Mendoza y convoca a fieles en Godoy Cruz: ¿cuál es el recorrido?

La imagen del “santo millennial” permanece en Godoy Cruz y convoca a numerosos fieles, especialmente jóvenes, en una recorrida que busca fortalecer la devoción en Mendoza.

La basílica San Vicente Ferrer, ubicada en la plaza departamental de Godoy Cruz, se convirtió en uno de los primeros puntos de encuentro para los fieles que buscan acercarse a la figura de Carlo Acutis, conocido popularmente como el “santo millennial” o “santo influencer”.

La imagen misionera del joven beato —canonizado tras el impulso del Papa Francisco y posteriormente declarado santo— despertó una fuerte convocatoria en la comunidad mendocina. Durante las celebraciones recientes, la participación fue masiva: tras la misa de la Divina Misericordia, decenas de personas permanecieron en el templo para rezar, agradecer o pedir por intercesión del santo.

El padre Horacio Day, desde la basílica, destacó el impacto que genera la figura de Acutis, especialmente entre los más jóvenes. “Es un santo que nos muestra que se puede vivir el Evangelio en la vida cotidiana, desde la adolescencia y la juventud”, señaló. En ese sentido, remarcó que su ejemplo combina una profunda vida espiritual —centrada en la Eucaristía— con un fuerte compromiso solidario hacia los más necesitados.

Entre los rasgos más recordados del joven italiano se encuentra su frase sobre la comunión: “La Eucaristía es mi autopista al cielo”, además de su proyecto de difusión de milagros eucarísticos y sus gestos concretos de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad.

La presencia de la imagen también reavivó un anhelo en la provincia: la construcción de una capilla dedicada a Carlo Acutis en Chacras de Coria. Según explicó Day, la iniciativa continúa avanzando, aunque aún requiere del apoyo de la comunidad para concretarse.

En cuanto al recorrido, la imagen permanecerá en la basílica hasta mañana a las 18:30, momento en que será trasladada a la parroquia San Pedro, en el barrio Covimet. Luego continuará su visita por otras iglesias de Mendoza, como parte de esta misión que busca fortalecer la devoción en distintos puntos de la provincia.

Por otro lado, el sacerdote también reflexionó sobre el legado del Papa Francisco a un año de su fallecimiento. Subrayó su visión de una “Iglesia en salida”, cercana a los más necesitados y pensada como un “hospital de campaña” para un mundo herido, además de su fuerte mensaje sobre el cuidado del ambiente expresado en la encíclica Laudato si’.

La invitación queda abierta para quienes deseen acercarse: la basílica permanecerá abierta durante la mañana, de 9 a 12, ofreciendo una última oportunidad para conocer la imagen y profundizar en la vida de este joven santo que sigue marcando a nuevas generaciones.