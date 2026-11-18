Las altas temperaturas, las lluvias y la humedad favorecen la proliferación de bacterias y otros microorganismos que pueden provocar enfermedades gastrointestinales. Un especialista explicó cuáles son los cuidados fundamentales al comprar, manipular, cocinar y guardar los alimentos en casa.

La combinación de calor y humedad en Mendoza obliga a prestar especial atención a la conservación de los alimentos. Estas condiciones favorecen el crecimiento de bacterias, hongos y otros microorganismos que aceleran su deterioro y pueden provocar intoxicaciones alimentarias y cuadros de gastroenteritis.

En el contexto de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, los especialistas recomiendan extremar los cuidados tanto al momento de comprar productos como durante su preparación y almacenamiento.

Uno de los puntos fundamentales es elegir alimentos de origen conocido, verificar que tengan su correspondiente rotulado y utilizar agua segura. También es importante mantener una correcta higiene de los utensilios, las superficies de trabajo y los productos frescos.

Cómo evitar que los alimentos se contaminen con el calor y la humedad

La manipulación de los alimentos en casa es clave para prevenir enfermedades. El lavado y la desinfección de frutas y verduras, junto con la limpieza de tablas, cuchillos y mesadas, ayudan a evitar la contaminación cruzada.

Otro aspecto central es la cocción. Las carnes, el pollo, el pescado y los huevos deben cocinarse completamente para eliminar microorganismos que pueden afectar la salud.

En el caso de la carne picada, por ejemplo, el especialista recomendó comprobar que esté cocida hasta el centro. Una hamburguesa no debe conservar jugos rosados ni presentar partes crudas en su interior. También es importante respetar el orden dentro de la heladera:

Los alimentos cocidos deben ubicarse en los estantes superiores , siempre en recipientes limpios y tapados.

, siempre en recipientes limpios y tapados. Las carnes y otros productos crudos deben guardarse abajo , para evitar que sus líquidos contaminen otros alimentos.

, para evitar que sus líquidos contaminen otros alimentos. Los productos refrigerados y congelados deben mantener la cadena de frío , especialmente durante los días de temperaturas elevadas.

, especialmente durante los días de temperaturas elevadas. Las comidas preparadas no deben permanecer durante mucho tiempo a temperatura ambiente. Es importante refrigerarlas cuanto antes.

Además, los alimentos deben elaborarse en el menor tiempo posible y evitar que permanezcan expuestos al calor mientras se realizan otras tareas.

Qué alimentos requieren más cuidados en bebés, niños y adultos mayores

Los bebés, los niños pequeños, las embarazadas, los adultos mayores y las personas inmunosuprimidas son los grupos más vulnerables frente a las enfermedades transmitidas por alimentos.

En el caso de los bebés, la lactancia materna continúa siendo la opción más segura. Cuando se utiliza leche de fórmula, es indispensable prepararla con agua segura, higienizar correctamente las mamaderas y respetar los tiempos de preparación y conservación.

Los especialistas insisten en que estos cuidados deben reforzarse durante el verano y los períodos de calor intenso, cuando las condiciones ambientales pueden acelerar la multiplicación de microorganismos.

La humedad también obliga a revisar cómo se guardan los alimentos

Además de la refrigeración, el almacenamiento en alacenas y otros espacios de la cocina requiere atención. La humedad puede afectar especialmente a productos secos como harinas, cereales, legumbres y frutos secos.

Para conservarlos mejor, se recomienda: