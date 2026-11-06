“La gente tiene que tomar conciencia”: en lo que va del año, 147 personas murieron en siniestros viales en Mendoza y 36 tenían menos de 21 años

La Policía Vial informó que pasó de 92.000 a 112.000 actas en un año. Desde el Observatorio de Seguridad Vial advierten por la cantidad de víctimas y el aumento de la circulación durante los meses de fin de año.

Los controles de alcoholemia aumentaron un 40% en Mendoza respecto del año pasado y, según informó la Policía Vial, la cantidad de conductores que dieron positivo bajó al 3%. Sin embargo, las autoridades también detectaron un incremento en las infracciones de tránsito, principalmente por exceso de velocidad.

El jefe de la Policía Vial, Claudio Machuca, explicó que durante 2026 se reforzaron los operativos en distintos puntos de la provincia.

“En cuanto a los controles de alcoholemia en relación al año anterior, hemos incrementado los mismos en un 40%. Y en la actualidad se ha bajado la positividad a un 3%, tomando en cuenta que en el año 2023 se tenía un 12% de positividad”, indicó.

Machuca consideró que la reducción de los resultados positivos es un dato favorable, aunque señaló que todavía se encuentran personas que manejan después de haber consumido alcohol.

“Continuamos teniendo el día a día personas que continúan inconscientemente conduciendo alcoholizados”, sostuvo.

La Policía Vial también informó un aumento en la cantidad de infracciones detectadas durante los operativos.

Según Machuca, a esta altura del año pasado se habían labrado unas 92.000 actas viales, mientras que durante 2026 ya son 112.000. La diferencia representa un aumento del 17%.

El funcionario señaló que entre las infracciones detectadas hay una preocupación particular por el exceso de velocidad.

“La gente tiene que tomar conciencia de que está al volante de un vehículo que puede causar una desgracia tanto personal como ajena”, afirmó.

También pidió respetar las velocidades máximas, no utilizar el celular mientras se conduce y prestar atención a la cartelería y a las normas que rigen en las rutas.

Las cifras sobre las víctimas fatales varían según el criterio utilizado para contabilizarlas.

Desde Voluntarios en Red, el Observatorio de Seguridad Vial lleva un registro que ubica en 147 las personas fallecidas en siniestros viales en Mendoza durante lo que va del año.

La Policía Vial, en cambio, contabiliza las personas que mueren en el lugar del siniestro. Con ese criterio, la cifra informada por la fuerza es de 97 víctimas fatales. La diferencia entre ambos registros se debe justamente a la metodología utilizada para contabilizar los fallecimientos.

Advierten por los siniestros durante los últimos meses del año

Hugo Fiorens, integrante del Observatorio de Seguridad Vial, señaló que entre septiembre y diciembre suele aumentar la cantidad de siniestros viales.

“Lamentablemente siempre en las fiestas, desde el mes de septiembre a diciembre, se produce mucha cantidad de accidentes de tránsito”, explicó.

Fiorens relacionó este incremento con la mayor cantidad de reuniones y eventos durante estos meses, entre ellos despedidas de empresas y encuentros de estudiantes secundarios y universitarios.

“Esto incrementa el flujo automotor en horario nocturno y probablemente con consumo de bebidas alcohólicas”, señaló.

Según el registro del Observatorio, durante este año murieron 36 personas menores de 21 años en siniestros viales.

“La estadística nuestra es que menores de 21 años han fallecido 36 chicos este año”, indicó Fiorens.

El integrante del Observatorio también cuestionó la efectividad de las medidas de prevención y sostuvo que, pese al aumento de los controles y de las sanciones, la situación no mostró una mejora respecto del año pasado.

“Con respecto al año pasado estamos exactamente igual, o sea que no hemos avanzado en prevención absolutamente en nada”, afirmó.

Fiorens también puso el foco en los conductores que continúan circulando pese a haber sido inhabilitados para manejar. Explicó que existen personas a las que se les bloqueó o retiró la licencia por infracciones relacionadas con el consumo de alcohol u otras sustancias, por cruzar semáforos en rojo u otras faltas graves, pero que igualmente vuelven a conducir.

“Ante estas situaciones de multas, situaciones gravísimas, a veces la gente no las puede pagar o no las quiere pagar. Pero sigue circulando en el vehículo”, sostuvo.

Según el Observatorio, esto deriva en casos de personas que circulan sin licencia y también sin seguro.

Mientras tanto, desde la Policía Vial remarcan que durante este año aumentaron los controles de alcoholemia y que la positividad bajó, pero las actas por infracciones de tránsito continúan creciendo, con especial preocupación por las velocidades excesivas.