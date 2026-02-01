La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $9000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kilos

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 2 al 7 de febrero

Lunes 2

Guaymallén

Puente de Hierro: Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30.

El Bermejo: SUM Barrio San Jorge. San Lorenzo, a metros de Capilla de Nieve. A las 11.

El Bermejo: Barrio Alameda. Plaza. Allayme y Guerra. A las 11.45.

El Bermejo: Barrio La Micela. 4 de Junio y La Mercede. A las 12.30.

Santa Rosa

Las Catitas: Barrio Cristo La Piedad. A las 8.

Las Catitas: Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 8.30.

Las Catitas: Frente a Terminal. A las 9.

Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 9.30.

General Alvear

Bowen: Calle 19 y C. A las 9.

Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

Maipú

Lunlunta: Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.

Barrancas: Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.

Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.

Las Heras

El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Cerro Anahualpi y Salta Norte. A las 9.30.

El Plumerillo: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 10.30.

Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.

Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 3

Guaymallén

Dorrego: Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada, entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.

Las Cañas: Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.

Jesús Nazareno: Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30.

Jesús Nazareno: Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 12.30.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 9.40.

Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 11.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 11.40.

San Rafael

Ciudad: Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 Alfredo R. Bufano. Julio Silva 848. A las 9.

Ciudad: Barrio Constitución. Plaza. A las 11.

Luján

Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.

El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal: Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal: Ruta Provincial 16. Lateral ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 1130.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 9.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.30.

La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.45.

La Menta: Refugio Zabala. A las 12.

Miércoles 4

Maipú

Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.

Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 10.15.

Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana A. Lote 16. Espacio Verde. A las 10.45.

Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.

San Rafael

Ciudad: Paraje: La Isla. Amapola 719. A las 9.

Ciudad: Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 11.

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Luján

Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.

Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

San Carlos

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.

Guaymallén

Puente de Hierro: Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Saenz Peña. A las 9.30.

Los Corralitos: Barrio San Vicente 2. Paraná y Esparraguera. Manzana: D. Casa: 18. A las 10.30.

Los Corralitos: Calle 2 de Mayo y callejón Bianchi. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz: Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 12.30.

Las Heras

El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 9.30.

El Challao: Barrio Sargento Cabral. Boulogne Sur Mer y Padre Llorens. A las 10.30.

El Challao: Barrio Integral III. Playón deportivo. Entre cerro Tupungato y Cordón del Plata. A las 11.30.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

General Alvear

Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

San Martín

Ciudad Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. 9.30

Ciudad Barrio del Carmen. SUM. 10.30

Ciudad Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. 11.30

Ciudad Barrio Ambrosio. Plaza. 12.30

Jueves 5

Guaymallén

Jesús Nazareno: Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30.

Jesús Nazareno: Barrio Inka 2. Pedro Goyena 3946, esquina Tapón Moyano. A las 10.30.

Jesús Nazareno: Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30.

Jesús Nazareno: Barrio Los Pinos. Subdelegación Jesús Nazareno. Cerro Catedral 5755. A las 12.30.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzan: C. Casa: 7. Espacio Verde. A las 9.30.

Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10.30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 9.40.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 10.20.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 11.

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 11.40.

Lavalle

Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.

Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20.

Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 8.

Villa Cabecera: Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8.30.

Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9.

12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 9.30.

Luján

Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.

Rivadavia

La Central. Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 9.

La Central: Mini Terminal. A las 9.30.

Tupungato

La Arboleda: Playón de la Arboleda. Frente a escuela. A las 9.

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.

Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.

San Rafael

Ciudad: Barrio Alberdi. Pichincha e Irene Curie. A las 9.

Ciudad: Barrio El Molino. Frente a CIC. A las 10.30.

Viernes 6

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Las Heras

El Zapallar: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 9.30.

El Resguardo: CEDRyS 14. Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas. A las 10.30.

El Resguardo: CEDRyS 1. Maza y Catamarca. A las 11.30.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.

General Alvear

Bowen: Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.15.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 9.40.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 10.30.

San Martín

El Ramblón Calle Las Violetas. (Callejón Gonzalez). 9.30

El Ramblón Calle Villarroel. Entrada. 10.30

El Espino Barrio El Espino. Cancha de Fútbol.11:30

Sábado 7

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.

Capital

Recorrido 1