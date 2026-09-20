La Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $15000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 22 al 26 de septiembre

Martes 22

Guaymallén

El Sauce: Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 9.

El Sauce: CIC. Barrio Paraguay. Las Águilas s/n. A las 11:30.

Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 13:30.

Las Heras

Capdeville: Unión Vecinal Capdeville. Ruta 52 Km 16. A las 9:30.

El Resguardo: CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 10:30.

El Resguardo: Gimnasio 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 11:30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y Calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Callejón Rufino Muñoz. Plaza. A las 10:30.

La Estacada: Barrio Santa Ana. Loteo Nadal. A las 11:30.

La Estacada: Club Pucará. Ruta 40. A las 12:30.

General Alvear

Bowen: CIC. A las 9.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.

San Carlos

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 9:30.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 10:30.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 11:30.

Luján

Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 9:30.

Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10:30.

Las Compuertas: Loteo Angela 1º Etapa. Manzana: D. Lote: 9. Ingreso por ruta Panamericana km 16. Calle Principal. A las 11:30.

Cacheuta: Playón del Ferrocarril. Playa de Estacionamiento. A las 12:15.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9:30.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10:30.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11.

San Rafael

Cañada Seca: Paraje: Los Claveles. A las 9.

Cañada Seca: La Correina. A las 11:30.

Maipú

General Ortega: Barrios Villa Elisa y San Francisco. Callejón s/n sobre Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9:30.

Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 10:30.

Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 11:30.

Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 12:30.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 10.

El Zampal: Cancha del Zampal. A las 11.

La Paz

Villa Nueva La Paz: Barrio Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 11.

Las Chacritas: Zeballos. A las 11:30.

Miércoles 23

Maipú

Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C. Casa: 7. Espacio Verde. A las 9:30.

Ciudad: Barrios El Rosal II y Los Jazmines. Espacio Verde. Luis Bazan esquina F. G. Lorca. A las 10:30.

Ciudad: Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Sierra. A las 11:30.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 9:30.

San Martín

Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 14.

Tres Porteñas: CIC. A las 15:30.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

General Alvear

Carmensa: Polideportivo. A las 9.

Las Heras

El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9:30.

El Pastal: Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10:30.

El Borbollón: Centro de Salud 21. A las 11:30.

El Borbollón: Barrio Reolocalización. Manzana: B. Casa: 6. A las 12:30.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.

La Puntilla: Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. 25 de Noviembre s/n. A las 12:30.

Capiz: Barrio El Capacho. Carril Nacional y Pública. A las 16:30.

Tupungato

El Peral: Cancha El Peral. A las 10.

Jueves 24

Guaymallén

Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM. 12 de Octubre s/n. A las 9.

Colonia Molina: Barrio Madres Unidas. Miralles pasando Grenón. A las 11:30.

El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 13:30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Trapiche: Barrio Urundel. Los Renos s/n. A las 12.

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Centro de Salud. A las 11:30.

Punta de Vacas: Centro de Salud / Comisaría. A las 12.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 12:30.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio Tiza. A las 10.

Lavalle

El Plumero: Barrio El Plumero. A las 10.

La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 10:30.

La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 11.

El Carmen: Barrio El Carmen. A las 12.

San Rafael

Cañada Seca: Club Los Campesinos. A las 9:30.

Viernes 25

Las Heras

El Resguardo: CEDRyS 1. Juan Maza y Catamarca. A las 9:30.

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 10:30.

El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 1. A las 11:30.

El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 12:30.

Santa Rosa

El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.

12 de Octubre: Barrio Santa Rita. A las 9:30.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 10.

25 de Mayo: Frente a barrio Promotor. A las 10:30.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. A las 11.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11:30.

Lavalle

El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 10.

Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 10:30.

Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 11:30.

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

San Martín

El Divisadero: Calle Benenatti. A las 9.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 10:30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. A las 13:30.

Malargüe

Ciudad: Barrio Carbometal. Ejército de los Andes 2000. A la 8:30.

Maipú

Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca 58. Santa María de Oro 1263. A las 9:30.

San Roque: Localidad: Isla Chica. Centro de Salud 311. Isla Chica 2835. A las 10:30.

San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11:30.

San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1 sobre Ruta Provincial 50. A las 12:30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. 25 de Mayo 230. A las 9.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40, Km 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud Dr. Miguel Angel Manzano. San Lorenzo s/n. A las 12.

Sábado 26

Tunuyán

El Algarrobo: Barrio Copacabana. Callejón Porfidia Churquina. A las 9.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 9:30.

Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 12.

Rivadavia

Ciudad: Barrio SOEM. A las 9.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 9:45.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 10:30.

Santa María de Oro: CIC. A las 12.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Recorrido 2