La Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a $14000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 28 de septiembre al 3 de octubre

Lunes 28

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 9.30.

General Alvear

Ciudad. El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad. Barrio El Parque. San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.

Maipú

El Pedregal. Barrios 25 de Mayo, 23 de Agosto y Unidos por la Esperanza. La Variante. A las 9.30.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.30.

Uspallata. Barrio IPV. Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrio. A las 12.30.

San Martín

Ciudad. Barrio Güemes. Plaza. A las 14.

Buen Orden. Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 15.30.

Buen Orden. Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 16.30.

Las Heras

El Plumerillo. CIC. El Plumerillo. Cornelio Moyano y Lisandro Moyano. A las 9.

El Plumerillo. CEDRyS 16. Pereyra y Cabo Verón. A las 10.30.

Panquehua. Barrio Güemes. Martín Güemes y Vicente López. A las 12.

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón. Posta Sanitaria. Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11.30.

Martes 29

Godoy Cruz

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

San Carlos

Villa de San Carlos. Carril Casas Viejas y Cobos. Plaza. A las 9.30.

Villa de San Carlos. Loteo Moreno. A las 10.30.

Villa de San Carlos. Paraje. Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Luján

Potrerillos. Informador Turístico. Camino del Puma s/n. Villa de Potrerillos. A las 10.30.

Potrerillos. Avenida de los Cóndores. Debajo de Puente de Ruta Nacional 7. A las 11.15.

El Salto. Escuela 1-588 Río Blanco. Avenida de los Cóndores s/n. A las 11.45.

Las Vegas. Cruce de Ruta 89 y Avenida del Sol. A las 12.30.

San Rafael

Villa 25 de Mayo. Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.

Maipú

Lunlunta. Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.

Cruz de Piedra. Localidad. Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sánchez. A las 10.

Russell. Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de escuela 1-089 La Superiora. A las 10.30.

Coquimbito. Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.

Junín

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

Tupungato

Ciudad. Oficina de Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.

La Menta. Refugio frente a pasarela. A las 11.15.

La Menta. Refugio Zabala. A las 11.30.

Miércoles 30

Luján

Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento Policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.

Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana 9. Casa. 2. Tannat 472. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Chile 2182. A las 11.

San Martín

Ciudad. Barrio Libertad. Ex Venier. Los Cerezos. A las 9.

Ciudad. Barrio del Carmen. A las 10.

Ciudad. Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.

Ciudad. Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.

Junín

Rodríguez Peña. A las 10.

Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC. A las 11.

Guaymallén

Jesús Nazareno. Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 9.

Jesús Nazareno. Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 11.

Dorrego. Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 13.

San Rafael

El Cerrito. Plaza. A las 9.

General Alvear

Ciudad. Barrio Los Ranqueles. Norma Maya. A las 9.

Ciudad. Barrio Costa del Atuel. A las 10.45.

Las Heras

El Borbollón. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.

El Algarrobal. Barro Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 10.30.

El Algarrobal. La Esperanza. Manzana 3. Casa. 3. A las 12.

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.

Jueves 1 de octubre

Guaymallén

El Bermejo. Barrio Fuerza y Progreso. Manzana 9. Casa. 17. A las 9.

El Bermejo. Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 11.

Pedro Molina. Oruro 2673. Entre Alcorta y Montevideo. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

San Carlos

Eugenio Bustos. Plaza Distrital. A las 9.30.

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcángel. A las 10.30.

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 11.30.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 10.

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 12.30.

Junín

Barriales. Delegación Municipal. A las 10.

Barriales. Barrio Sismo 28. CIC. A las 11.

Tupungato

Anchoris. Delegación Municipal. A 200 m detrás de la escuela Isla Soledad. A las 10.

Lavalle

El Vergel. Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 10.

Las Violetas. Barrio Las Violetas 2. Predio del Centro de Salud. A las 11.

La Pega. Barrio Cooperativa La Pega. A las 12.

El Chilcal. Barrio Cooperativa El Chical. A las 12.30.

San Rafael

Cuadro Nacional. Paraje. La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9.

Cuadro Nacional. Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10.15.

Cuadro Nacional. Paraje. Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 11.

Viernes 2

Las Heras

El Challao. Barrio 12 de Mayo. Centro Comunitario. Laguna de la Niña Encantada y Pasaje E. A las 9.

El Zapallar. Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 10.30.

El Resguardo. Barrio 26 de Enero. CEDRyS 25. Juan Manuel de Rosas y Lumiere. A las 12.

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9.

Reducción de Abajo. Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 9.30.

Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. A las 12.

Santa Rosa

La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.

La Dormida. Parrales Mendocinos. Km 969. A las 9.30.

La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 10.

La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galiugniana Segura. A las 10.30.

General Alvear

Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad. Poste de Hierro. Calle O. A 150 m al oeste de la Ruta 143. A las 10.45.

San Martín

Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. A las 9.

El Ñango. Barrio Patria. Manzana B. Casa. 2. A las 10.30.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Cortina Forestal. Barrio Bicentenario. Manzana B. Casa. 23. Por Santa Cruz entre Villegas y Capdeville. A la 8.30.

Maipú

Luzuriaga. Barrio Renacer. Manzana C. Casa. 4. A las 9.30.

Gutierrez. Barrio Cavagnaro. Rosendo Silva 238. A las 10.30.

Gutierrez. Barrio Corazón de Jesús. Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 11.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad. Escuela Adventista. Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Sábado 3

Tunuyán

Vista Flores. 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 9.30.

Colonia Las Rosas. Escuela Secundaria. 5 de Diciembre s/n. A las 10.30.

Puente del Río. Barrio Bordelongue. Santillán y Los Piquillines. A las 11.30.

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. A las 10.

Rivadavia

Recorrido 1

Medrano. Tanque de Agua. A las 9.

Andrade. Playon deportivo. A las 10.

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 11.

Rivadavia

Recorrido 2

El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.

El Mirador. Loteo Estrada. A las 9.15.

El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 9.30.

El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 9.45.

La Central. Club La Central. A las 10.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 10.30.

El Mirador. Plaza Albarracín. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2