La Fundación de Todo Corazón realiza una recolección de juguetes para el Gran Día del Niño : cómo podés ayudar

La Fundación De Todo Corazón organiza una campaña solidaria para que ningún niño mendocino se quede sin celebrar. Doná un juguete en buen estado y podés participar del Gran Día con espectáculos artísticos.

La Fundación De Todo Corazón puso en marcha una campaña solidaria con motivo del Día de la Niñez, invitando a mendocinos a donar juguetes en buen estado. A cambio podrán llevarse entradas para disfrutar de un show artístico en el Gran Día que organiza el 9 Televida.

La iniciativa se realizará este miércoles 13 y jueves 14 de agosto, de 10 a 16 horas, en el tradicional inflable de la fundación, ubicado en Peatonal y San Martín, en pleno centro de Mendoza.

Quienes se acerquen con un juguete nuevo o usado en excelentes condiciones podrán canjearlo por dos entradas para un espectáculo infantil de la academia Yo Soy, que se presentará el domingo 17 de agosto a las 16:30 horas en la Nave Cultural y formará parte de las actividades para festejar el Gran Día.

El show incluirá musicales de las obras El cielo de Nani, El Roble Mágico y La Casa de al Lado, con personajes interactuando con el público y sorpresas para toda la familia.

Desde la fundación destacaron que todos los juguetes recolectados serán entregados a instituciones y merenderos que asisten a niñas y niños en situación de vulnerabilidad en distintos puntos de la provincia.

“Buscamos que cada chico pueda tener su juguete en su día, que pueda jugar, divertirse y sentirse especial”, explicaron desde la organización, invitando a la comunidad a sumarse y colaborar.