La Fundación de Todo Corazón organiza una colecta de juguetes y zapatillas: ¿Cómo ayudar?

En la antesala de las fiestas, la Fundación de Todo Corazón lanzó una nueva campaña solidaria de Navidad y Reyes Magos para recolectar juguetes y zapatillas destinados a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

En un contexto donde la solidaridad vuelve a cobrar protagonismo, la Fundación de Todo Corazón puso en marcha una de sus acciones más esperadas del año: la campaña “Pasitos de Esperanza”, una colecta solidaria pensada para acompañar a niños y niñas durante Navidad y Reyes Magos.

La propuesta busca reunir juguetes y calzados en buen estado, o nuevos, para ser entregados a chicos que atraviesan realidades complejas. Desde la organización remarcan que no se trata solo de donar un objeto, sino de acercar una sonrisa y generar esperanza en fechas cargadas de emoción.

Dónde y cuándo acercar las donaciones

Quienes quieran colaborar pueden llevar sus aportes a la recepción de Canal 9, ubicada en Garibaldi 186, Ciudad de Mendoza, en los siguientes días y horarios:

Del lunes 15 al lunes 22 de diciembre

Lunes a viernes: de 8 a 20

Sábados: de 9 a 14

Se reciben juguetes y zapatillas para niños y niñas, siempre en buen estado, listos para ser entregados.

Una campaña con espíritu navideño y trabajo en red

Desde la Fundación explicaron que esta es la última campaña solidaria del año y que, como en ediciones anteriores, se apuesta al trabajo conjunto. En esta oportunidad se suma la Fundación CREA (Comunidad Rural en Acción), que desde hace años organiza la tradicional Caravana de los Reyes Magos en Maipú, recorriendo zonas rurales y barrios alejados.

Esa caravana solidaria, que ya lleva 17 años de historia, visita cada 5 de enero localidades como Barrancas, Cruz de Piedra, Russell, Chachingo y Lulunta, llevando regalos y alegría a cientos de chicos.

El objetivo central es mejorar la calidad de vida de la infancia a través de acciones concretas. “Cada donación suma y ayuda a que muchos chicos vivan estas fiestas con ilusión”, señalaron.