La Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 ya tiene nombre y equipo ganador: así será “Vendimia de una misma raíz”

La propuesta “Vendimia de una misma raíz” fue elegida para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027. Conocé quiénes integran el equipo y de qué trata el espectáculo.

La propuesta “Vendimia de una misma raíz” fue elegida para realizar el Acto Central y la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027. La definición se conoció este domingo, luego de los coloquios desarrollados en el Espacio Cultural Julio Le Parc. El espectáculo se presentará el 6 y 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La Vendimia 2027 ya tiene equipo artístico ganador. El jurado seleccionó la propuesta número 1, titulada “Vendimia de una misma raíz”, que estará dirigida por Néstor Alberto Giménez Celi, quien también comparte la autoría del guion con Claudia Nidia Guzmán.

La elección se realizó en el marco del concurso público organizado por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE del Gobierno de Mendoza. Los coloquios se llevaron a cabo este domingo en el Espacio Cultural Julio Le Parc y permitieron definir qué equipo estará a cargo del Acto Central y la repetición de la próxima fiesta máxima de los mendocinos.

El espectáculo se presentará en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado 6 de marzo de 2027, con repetición el domingo 7.

De qué se trata “Vendimia de una misma raíz”

La propuesta artística plantea un recorrido por la historia y la identidad de Mendoza, con la tierra y el agua como ejes centrales. La historia parte de un pueblo que recibe una tierra con memoria, aprende a habitarla y la transforma a través del trabajo, incorporando nuevas historias sin perder sus raíces.

A lo largo de las generaciones, ese legado se construye mediante la siembra, la cosecha, las costumbres, los ritos y el esfuerzo de quienes trabajan la tierra. La vendimia aparece como el fruto de esa construcción colectiva y como una herencia que se transmite hacia el futuro.

La sinopsis también incluye a los pueblos originarios, los criollos, las nuevas manos que llegan a Mendoza y los trabajadores golondrina. El relato propone atravesar distintas etapas de la vida productiva y cultural de la provincia, desde la siembra hasta la fiesta del fin de cosecha y la transformación de la uva en vino.

“Entonces la raíz permanece, la mirada cambia. Y un nuevo brote es el signo de lo que somos, memoria viva que se entrega al futuro”, resume la propuesta.

Quiénes integran el equipo artístico de la Vendimia 2027

El equipo ganador estará encabezado por Néstor Alberto Giménez Celi en la dirección general. Claudia Nidia Guzmán estará a cargo de la dirección coreográfica y compartirá la autoría del guion.

La conformación del equipo artístico incluye las siguientes áreas:

Guion: Claudia Nidia Guzmán y Néstor Alberto Giménez Celi.

Claudia Nidia Guzmán y Néstor Alberto Giménez Celi. Dirección: Néstor Alberto Giménez Celi.

Néstor Alberto Giménez Celi. Dirección audiovisual: Sergio Sánchez.

Sergio Sánchez. Dirección coreográfica: Claudia Nidia Guzmán.

Claudia Nidia Guzmán. Dirección actoral: Guillermo Troncoso.

Guillermo Troncoso. Dirección musical: Mario Galván.

Mario Galván. Idea escenográfica: Laura Macarena Finocchiaro y Florencia Aldana García Alcaraz.

Laura Macarena Finocchiaro y Florencia Aldana García Alcaraz. Cajas lumínicas: Santiago Gerardi.

Santiago Gerardi. Dirección técnica: Pablo Garay.

Pablo Garay. Producción ejecutiva: Sara Verón.

Sara Verón. Jefatura de traspuntes: Eduardo Ortiz.

Eduardo Ortiz. Diseño de iluminación: Nicolás Carrasco.

Nicolás Carrasco. Diseño de sonido: Emmanuel Acuña.

Emmanuel Acuña. Efectos especiales: Miguel Cassella.

Miguel Cassella. Vestuario: Analía Quiroga.

Analía Quiroga. Vestuario especial: Bruno Cazzola.

Bruno Cazzola. Maquillaje: Laura Viviana Mendoza.

Laura Viviana Mendoza. Utilería mayor: Daniela Lúquez.

Daniela Lúquez. Utilería menor: Sonia López.

Sonia López. Asistencia de dirección audiovisual: Emilia Ortega Grebenc.

Emilia Ortega Grebenc. Dirección coreográfica de folclore: Héctor Daniel Gomina y María Claudia Sosa.

Héctor Daniel Gomina y María Claudia Sosa. Dirección coreográfica contemporánea: Vanina Gispert.

Quiénes integraron el jurado que eligió la propuesta ganadora

El jurado estuvo conformado por representantes de los organismos e instituciones que participan en la organización de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Su tarea fue evaluar las propuestas presentadas, luego de la apertura de sobres y la verificación del cumplimiento de los requisitos administrativos y técnicos.

Entre sus integrantes hubo representantes de la Subsecretaría de Cultura, áreas artísticas y técnicas, instituciones académicas, asociaciones de danza y música, el sector turístico, audiovisual y de infraestructura, además de referentes de la actividad vendimial.