La familia de Brian Nahuel González pide ayuda para poder despedir al niño que murió ahogado en Junín

Brian Nahuel González tenía 12 años y murió luego de ser arrastrado por la corriente de un canal de riego en Los Barriales. Sus seres queridos atraviesan horas de profundo dolor y organizaron una colecta para afrontar los gastos del sepelio.

La familia de Brian Nahuel González atraviesa uno de los momentos más dolorosos tras la muerte del niño, de 12 años, quien fue encontrado sin vida luego de haber sido arrastrado por la corriente de un canal de riego en Los Barriales, Junín. Mientras familiares, amigos y allegados se preparan para darle el último adiós, sus seres queridos iniciaron una colecta solidaria para poder afrontar los gastos del velatorio y el entierro.

Los restos de Brian serán velados en la Funeraria Benito Alarcón, ubicada en Cochería Primavera 590, Junín, y posteriormente serán trasladados al cementerio Cielos de Junín, donde recibirán sepultura.

Cómo ayudar a la familia de Brian

Ante la situación económica que atraviesan, los familiares habilitaron una cuenta para quienes puedan realizar una donación y colaborar con los gastos del sepelio. La colaboración puede realizarse a través de:

Alias: claudia.768.alzar.mp

claudia.768.alzar.mp Titular: Claudia Antonia Paola González.

Desde el entorno de Brian señalaron que cualquier aporte será de ayuda para poder afrontar los costos de su despedida.

Los mensajes de despedida para Brian, el niño que murió ahogado en Junín

La muerte de Brian Nahuel González generó una profunda conmoción entre quienes lo conocían. Tras conocerse el desenlace de la búsqueda, comenzaron a multiplicarse en las redes sociales los mensajes de despedida y acompañamiento para sus familiares.

“Vuela alto angelito, ya descansas en los brazos del Señor, fuerza a la familia”, escribió una de las personas que expresó su dolor ante la noticia.

También hubo mensajes destinados a sus familiares, amigos y compañeros. “Mis sentidas condolencias para su familia, amigos, compañeritos y todos sus conocidos. Un abrazo de corazón para todos ustedes”, publicó otra persona.

Desde Bomberos Voluntarios Los Barriales también le dedicaron un mensaje de despedida. “Desde Bomberos Voluntarios Los Barriales queremos acompañar a la familia de Nahuel González en este doloroso momento y colaborar difundiendo el pedido de ayuda realizado por su comunidad educativa”, escribieron a través de sus redes sociales compartiendo el pedido de colaboración.

Cómo ocurrió la tragedia en Junín

El hecho ocurrió en Los Barriales, Junín, en inmediaciones de Ruta 60 y Callejón La Gabriela. Según las primeras averiguaciones, Brian se encontraba junto a su padre en un canal de riego. Ambos estaban en el lugar cuando, en determinado momento, salieron del agua.

Luego, el padre se dirigió hasta la vivienda de una vecina y el niño quedó momentáneamente en el sector.

Cuando el hombre regresó, Brian ya no estaba. Ante la posibilidad de que el pequeño hubiera regresado al cauce y hubiera sido arrastrado por la corriente, se dio aviso a las autoridades y comenzó un amplio operativo de búsqueda.

La desaparición del niño movilizó a distintos equipos de emergencia y fuerzas de seguridad.

En el operativo participaron efectivos de Comisaría, UEP, VANT, Policía Rural, UID y Policía Vial, además de personal de Bomberos, el Grupo Operativo de Buceo (GOB), el equipo de Canes y el helicóptero Halcón 2.

Los rastrillajes se extendieron durante varias horas y abarcaron distintos sectores del cauce. Para facilitar las tareas de los rescatistas, se dispuso también el corte del canal, con el objetivo de reducir el caudal y permitir que los equipos avanzaran con mayor seguridad.

La búsqueda continuó durante la noche, mientras familiares y vecinos aguardaban novedades sobre el paradero de Brian.

Después de varias horas de búsqueda llegó el desenlace más doloroso para sus seres queridos. Integrantes del Grupo Operativo de Buceo lograron localizar el cuerpo de Brian Nahuel González dentro del cauce de riego.

El hallazgo confirmó la hipótesis que manejaban los investigadores desde el inicio del operativo: el niño habría sido arrastrado por la corriente del canal.

La tragedia generó numerosas muestras de solidaridad entre vecinos, amigos y personas que conocieron la noticia.

Ahora, mientras sus seres queridos se preparan para darle el último adiós, la familia busca reunir los recursos necesarios para afrontar los gastos del velatorio y entierro de Brian. Quienes quieran acompañarlos pueden colaborar mediante el alias claudia.768.alzar.mp, a nombre de Claudia Antonia Paola González.