La escondió en el microondas: estaba armado y huyó a la casa de su tía en Maipú

El hombre fue denunciado por vecinos que llamaron al 911 al verlo manipular un arma en la vía pública. Intentó escapar, se refugió en la casa de un familiar y ocultó la pistola en un microondas. Terminó detenido tras un operativo policial.

Un operativo policial permitió detener durante la noche de este viernes 19 de diciembre a un hombre armado en el departamento de Maipú, luego de que vecinos alertaran al 911 sobre la presencia de una persona manipulando un arma de fuego en la vía pública.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20.30 horas, en jurisdicción de la Comisaría 29°, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) se desplazaron hasta la intersección de las calles Lisandro Moyano y Verón. Al llegar al lugar, los uniformados observaron al sospechoso, quien al notar la presencia policial se dio a la fuga e ingresó a una vivienda del barrio Torcacitas.

Según informaron fuentes policiales, el inmueble pertenece a una tía del individuo. Con la autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron a la casa y lograron la aprehensión del hombre, identificado como E. I., de 39 años.

Durante la requisa del domicilio, la policía encontró un arma de fuego oculta dentro de un microondas. Se trataba de una pistola calibre .40, marca Bersa, que fue secuestrada como parte de la investigación.

El detenido cuenta con un amplio prontuario, con antecedentes por abuso de armas y distintos hechos de robo, además de registrar medidas judiciales pendientes, entre ellas pedidos de paradero y capturas emitidas durante 2025.

Tras el procedimiento, el hombre quedó a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que interviene en la causa.