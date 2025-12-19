Mendoza: un camionero de 48 años falleció tras volcar su camión cargado con ladrillos en ruta 40

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 40 en Lavalle, cuando un camión cargado con ladrillos volcó tras sufrir un desperfecto mecánico; el conductor murió en el lugar y su acompañante fue hospitalizado.

Un grave accidente vial ocurrió en la madrugada de este viernes en el departamento de Lavalle, donde un hombre falleció luego de que el camión que conducía volcara sobre la Ruta Nacional Nº 40.

El hecho se registró alrededor de las 00.15, cuando un camión marca Chevrolet cargado con ladrillos circulaba en sentido sur–norte. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo habría sufrido un desperfecto en la dirección, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado y terminara volcando sobre el costado este de la traza.

La víctima fue identificada como Fabián Amado Brizuela, de 48 años. Al lugar arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató el fallecimiento del conductor en el sitio del siniestro.

En tanto, el acompañante del camión, un joven de 29 años, fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital con politraumatismos producto del accidente.

La intervención quedó a cargo de la Delegación Vial Gran Mendoza, mientras se desarrollan las pericias correspondientes para determinar con precisión las circunstancias que originaron el vuelco.