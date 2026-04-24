La economista e influencer mendocina Elena Alonso víctima de la inseguridad en Madrid

Luego del mal momento, la mujer compartió en redes sociales consejos prácticos para que un robo no arruine un viaje. Hace pocos días, su pareja le propuso casamiento en la Torre Eiffel.

La economista mendocina, conductora del programa Historias con Marca que se emite por la pantalla de Canal 9 Televida, Elena Alonso (conocida en redes sociales como Elena Financiera) relató en un video el episodio que vivió en Madrid, donde fue víctima de un robo en un bar de la Ciudad de las Letras. La influencer explicó que le sustrajeron la mochila en la que llevaba dinero, tarjetas y los pasaportes argentinos de ambos. “Nos robaron la mochila entera con todas las tarjetas de crédito, dinero y los pasaportes argentinos de los dos”, contó.

Alonso reconoció que en ese momento prefirió no alarmar a sus familiares en Argentina: “Yo no dije nada, estaba procesando el susto. Tampoco quería preocupar a las personas en Argentina, a mi familia y a la familia de él”. En medio de la situación, destacó el apoyo de su pareja Elio Guidarelli, quien le transmitió calma: “Quédate tranquila, si nos robaron, nos robaron a los dos”.

La economista aprovechó el relato para subrayar la importancia de afrontar las contingencias en equipo: “Cuando una pareja realmente funciona las cosas se dividen solas. No solo es dividir la plata, es saber que si algo sale mal, no estás solo”. A partir de su experiencia, compartió recomendaciones para otros viajeros: “Sí o sí riñonera, mochila sin documentos, dividir las cosas, no llevar todo el dinero en un solo lugar y tener fotos de todo”.

El robo ocurrió en medio de un viaje que también tuvo un momento inolvidable. Días antes, su pareja le propuso casamiento en la Torre Eiffel, hecho que ella misma celebró en redes sociales y que fue reflejado por medios locales.

Así, entre un episodio de inseguridad y una noticia feliz, Alonso transformó su experiencia en una guía práctica para quienes planean viajar y buscan evitar que un imprevisto arruine sus vacaciones.