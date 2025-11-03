La DGE modificó los criterios para elegir abanderados y escoltas en Mendoza: desde cuándo rige y qué cambia

La Dirección General de Escuelas aprobó un nuevo reglamento para la elección de abanderados y escoltas en las escuelas primarias mendocinas. El sistema será más inclusivo y se aplicará desde el ciclo lectivo 2026.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza anunció una modificación en los requisitos para la elección de abanderados y escoltas, con el objetivo de actualizar el proceso y adaptarlo a los principios de inclusión y equidad educativa. La medida, que comenzará a regir desde el ciclo lectivo 2026, fue oficializada a través de una nueva resolución que establece cambios en la forma de selección, los criterios de evaluación y la implementación del proceso mediante el Sistema GEM (Gestión Educativa Mendoza).

Hasta ahora, la elección de los abanderados y escoltas en las escuelas primarias se basaba principalmente en el promedio general de notas. Sin embargo, el nuevo reglamento busca modernizar el sistema, incorporando una mirada más integral sobre la trayectoria escolar de los alumnos y garantizando la participación equitativa de todos los estudiantes.

Entre los puntos más importantes del nuevo marco normativo se destacan:

Evaluación integral: se considerará toda la trayectoria académica del estudiante desde segundo hasta sexto grado , incluyendo el respeto a las Normas de Convivencia Escolar .

Inclusión educativa: el proceso deberá garantizar la participación plena y efectiva de todos los alumnos , sin discriminaciones ni barreras por discapacidad u otras condiciones.

Implementación digital: todo el procedimiento se realizará a través del Sistema GEM , donde las escuelas cargarán la información y resultados de cada postulante.

Unificación del proceso: las reglas serán las mismas para todas las instituciones, tanto estatales como privadas , lo que permitirá mayor transparencia y equidad.

Derogación de normas anteriores: cualquier disposición previa que contradiga este nuevo reglamento quedará sin efecto.

Requisitos para ser abanderado o escolta en Mendoza

Según lo establecido por la DGE, podrán participar los estudiantes que cumplan las siguientes condiciones:

Estar cursando 6° grado (o el último año en escuelas de organización incompleta).

No haber repetido ningún año del nivel primario.

Poseer, al 19 de noviembre de 2025 , una calificación mínima de 7 en todas las materias y una nota de “Bueno” o superior en Normas de Convivencia .

Los alumnos que hayan compensado materias también podrán participar, siempre que las hayan aprobado.

En caso de no haber suficientes postulantes, las escuelas podrán incluir estudiantes de otros grados.

Desde la Dirección General de Escuelas destacaron que el nuevo reglamento apunta a revalorizar el esfuerzo sostenido de los alumnos y reconocer no solo el rendimiento académico, sino también el comportamiento, la participación y la trayectoria integral dentro de la comunidad educativa.

De esta manera, a partir del 2026, la elección de los estudiantes que portarán las Banderas Nacional y Provincial en Mendoza dejará de centrarse exclusivamente en las notas, para dar paso a un sistema más justo, inclusivo y transparente.