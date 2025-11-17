La DGE lanzó nuevas carreras para terminar al mismo tiempo la secundaria y obtener un título con salida laboral

La DGE presentó los nuevos C.E.P.A.S., una propuesta educativa que permite terminar la secundaria y obtener una certificación profesional al mismo tiempo. Con dos carreras orientadas al Diseño Multimedial y al Turismo.

La Dirección General de Escuelas presentó un nuevo modelo educativo que permitirá a jóvenes y adultos terminar la secundaria y, al mismo tiempo, acceder a una certificación profesional con alta demanda laboral. Se trata de los C.E.P.A.S., una propuesta que combina formación académica con capacitación en oficios pensada para responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó la creación de los Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario (C.E.P.A.S.), un formato educativo innovador que integra la finalización del nivel medio con una titulación profesional, buscando mejorar la inserción laboral en la provincia.

El lanzamiento responde a una necesidad concreta: en Mendoza, el 33% de los trabajadores ocupados no completó el secundario, según datos del INDEC. Ante ese escenario, los nuevos centros buscan ampliar el acceso a la terminalidad educativa y ofrecer herramientas reales para el empleo.

Dos nuevas carreras con doble titulación

Los C.E.P.A.S. ofrecerán dos propuestas formativas que combinan el título de Bachiller con una certificación profesional:

Bachiller Profesional en Diseño Multimedial + Certificación en Creador/a de Contenidos Digitales .

Bachiller Profesional en Turismo y Hotelería + Certificación en Coordinador/a Turístico/a y Organizador/a de Operaciones Hoteleras.

Ambos trayectos fueron sometidos a una consulta entre estudiantes de la EPJA, donde obtuvieron un 94,8% de aprobación, lo que evidencia el interés por perfiles asociados a sectores en crecimiento.

Cómo funcionarán los C.E.P.A.S.

Los nuevos centros se desarrollarán a partir de una reorganización de las estructuras ya existentes utilizando la base institucional y los equipos docentes de los CENS. Además, la formación profesional se dictará con equipamiento y entornos de los Centros de Capacitación para el Trabajo y Formación Profesional (CCT/FP).

La propuesta se caracteriza por:

Enfoque integrado : combina contenidos del secundario con aprendizajes concretos orientados a oficios.

Flexibilidad curricular : los planes podrán adaptarse según la demanda laboral de cada contexto.

Cargos por proyecto: los docentes serán designados con esta modalidad para permitir mayor actualización y dinamismo.

La DGE dispuso la inscripción de los C.E.P.A.S. en el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional (RFIETP) del INET, lo que garantiza que tanto los títulos secundarios como las certificaciones profesionales tengan validez nacional.