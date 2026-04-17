La DGE confirmó las clases para este viernes 17 de abril

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que este viernes 17 de abril hay clases con normalidad en toda la provincia, en medio de la preocupación generada por amenazas de posibles tiroteos en instituciones educativas.

La aclaración oficial llegó luego de la circulación de un mensaje no institucional —una fake news— que advertía sobre una supuesta suspensión de actividades. Esa versión, sin respaldo formal, se viralizó rápidamente y generó incertidumbre entre familias, docentes y directivos en un contexto de alta tensión.

Desde el organismo educativo descartaron de manera categórica esa información y ratificaron que no existe ninguna disposición que modifique el calendario escolar vigente. La comunicación fue difundida a través de los canales oficiales pasada la medianoche, con el objetivo de llevar previsibilidad y frenar la propagación de versiones no verificadas.

Al mismo tiempo, la DGE informó que se mantienen activos los protocolos de seguridad y el trabajo coordinado con las autoridades competentes para monitorear la situación en los establecimientos, tanto públicos como privados.

En ese marco, se implementaron medidas preventivas en algunas escuelas, especialmente de nivel secundario. Entre ellas, se indicó que los estudiantes no ingresaran con mochilas; sin embargo, en varios casos los alumnos ya se encontraban dentro de los establecimientos, por lo que se dispuso que las pertenencias sean dejadas en sectores específicos. Además, se realizaron controles previos en los ingresos.

Las autoridades recordaron que toda la información oficial se publica en los canales institucionales del Gobierno de Mendoza y de la propia DGE, además de ser comunicada a los medios, y pidieron evitar la difusión de mensajes no verificados que puedan generar alarma innecesaria en la comunidad educativa.