La desocupación subió al 8,1% en Mendoza: hay 44 mil personas sin trabajo y crece la búsqueda de otro empleo

El Gran Mendoza registró una tasa de desocupación del 8,1% durante el segundo trimestre de 2026, por encima del promedio nacional del 7,9%. Además, la tasa de empleo quedó en 46,2%, mientras creció la cantidad de personas que, aun teniendo trabajo, buscan otra fuente de ingresos.

El mercado laboral del Gran Mendoza mostró un deterioro durante el segundo trimestre de 2026. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la desocupación alcanzó el 8,1% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa alrededor de 44 mil personas sin trabajo.

El indicador quedó por encima del promedio de los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo, que registró una desocupación del 7,9% en el mismo período. A nivel nacional, el INDEC informó además una tasa de actividad del 48,9% y una tasa de empleo del 45%.

La desocupación aumentó respecto del primer trimestre

La situación también empeoró en la comparación con los primeros tres meses de 2026. Durante el primer trimestre, la desocupación en el Gran Mendoza había sido del 7,3%, mientras que en el segundo trimestre llegó al 8,1%. Esto representa un incremento de 0,8 puntos porcentuales.

En términos aproximados, el salto implica que unas 6.000 personas pasaron a encontrarse desocupadas entre ambos períodos.

El 8,1% de desocupación del Gran Mendoza superó el registro nacional del segundo trimestre, que fue del 7,9%. El dato nacional también mostró un incremento respecto del mismo período del año anterior, cuando la tasa había sido del 7,6%.

Dentro de los grandes aglomerados urbanos, el Gran Mendoza quedó por debajo de algunos de los principales índices de desocupación registrados durante el período, aunque por encima del promedio general del país.

Según el relevamiento difundido, Gran Rosario registró una tasa del 11,5%, mientras que Gran Córdoba llegó al 10,5%. También se ubicaron por encima de Mendoza La Plata, con 8,7%, y Gran Santa Fe, con 8,6%.

Otro de los indicadores que permite analizar el escenario laboral mendocino es la tasa de empleo. Durante el segundo trimestre, el indicador alcanzó el 46,2% en el Gran Mendoza.

Sin embargo, el registro se ubicó por debajo del correspondiente al segundo trimestre de 2025, cuando había alcanzado el 47,5%. La diferencia es de 1,3 puntos porcentuales.

La combinación de ambos datos muestra un mercado laboral en el que, pese a existir personas ocupadas, la cantidad de quienes buscan trabajo creció a un ritmo mayor que la capacidad de absorción.

Cuántos mendocinos tienen trabajo y cuántos buscan empleo

En números absolutos, el informe permite estimar que alrededor de 495 mil personas tienen trabajo en el Gran Mendoza, mientras que unas 44 mil se encuentran desocupadas. La Población Económicamente Activa del aglomerado ronda las 539 mil personas.

Pero el problema del mercado laboral no se limita a quienes directamente no tienen empleo. Uno de los datos que refleja esta situación es el de los ocupados demandantes de empleo.

Durante el segundo trimestre, unas 127 mil personas ocupadas en el Gran Mendoza buscaban otro trabajo o una fuente adicional de ingresos.

La informalidad laboral también sigue siendo un problema

Otro de los aspectos que aparece en la radiografía del mercado laboral es la informalidad. A nivel nacional, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 45% durante el segundo trimestre de 2026, según los datos difundidos a partir de la Encuesta Permanente de Hogares.

La informalidad implica que una parte importante de los trabajadores desarrolla sus actividades sin contar con todos los mecanismos de protección asociados al empleo registrado, como aportes jubilatorios y cobertura de la seguridad social.

En paralelo, también se mantiene elevada la cantidad de personas subocupadas, es decir, aquellas que trabajan menos de 36 horas semanales y están disponibles para trabajar más. En Mendoza, unas 92 mil personas se encontraban en esta situación.