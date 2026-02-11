La conductora de la 100.9 denunció que usan su imagen para estafar a la gente

La conductora, Xenia “La China” Baigorria, advirtió que utilizan su imagen y la de su familia para ofrecer el supuesto alquiler de una cabaña. La locutora remarcó que no tiene vínculo con la publicación y pidió extremar cuidados ante posibles estafas virtuales.

La reconocida conductora mendocina Xenia “La China” Baigorria, una de las voces más escuchadas de la 100.9, denunció públicamente que están utilizando su imagen sin autorización para cometer una presunta estafa en Mendoza.

A través de su cuenta de Instagram, la locutora alertó a sus seguidores sobre una publicación que promociona el supuesto alquiler de una cabaña en El Carrizal, usando fotos suyas y de su familia para generar confianza. Según explicó, no tiene ningún tipo de relación con esa oferta y ya realizó la denuncia correspondiente en la justicia mendocina.

“Sergio Traslaviña está usando mi imagen (y la de mis hijos) para ESTAFAR GENTE! No tengo nada que ver con este señor. Ya están hechas las denuncias correspondientes en la justicia. Por favor compartir para que nadie más resulte damnificado”, expresó. Además, señaló que al rastrear las imágenes en Google, estas corresponderían a una cabaña ubicada en Cosquín, lo que refuerza la sospecha de fraude.

La comunicadora también advirtió que la persona detrás de la maniobra estaría solicitando fotos del DNI a quienes intentan reservar, una práctica que encendió aún más las alarmas.

Recomendaciones para evitar estafas virtuales

Ante este tipo de maniobras, las autoridades reiteran medidas básicas de prevención para no caer en engaños:

No brindar datos bancarios ni información de tarjetas de crédito.

No compartir información personal en redes sociales.

No entregar claves de correo electrónico, WhatsApp, Facebook ni token bancario.

No ingresar a páginas web desconocidas.

Activar todas las medidas de seguridad del teléfono , como PIN, huella o identificación biométrica.

, como PIN, huella o identificación biométrica. Configurar la verificación en dos pasos en WhatsApp para evitar hackeos.

para evitar hackeos. No agendar contactos con apodos que indiquen parentesco (como “mamá” o “abuelo”), para evitar fraudes en caso de robo del celular.

No proporcionar datos personales ante llamados de números desconocidos.

Qué hacer si sos víctima de una estafa en Mendoza

Si una persona sospecha haber sido víctima de una estafa, debe comunicarse de inmediato al 911 y luego radicar la denuncia en la oficina fiscal más cercana o a través de los canales online habilitados.

En caso de que el presunto estafador continúe en contacto, se recomienda llamar nuevamente al 911 para que intervenga el personal policial y seguir las instrucciones del operador.