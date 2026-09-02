“La caza furtiva de guanacos es la punta del iceberg”: detectan faena y venta de carne clandestina en Las Heras

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en Uspallata y Las Heras. La investigación comenzó en diciembre y apunta al robo de animales, la caza furtiva, la faena clandestina y la comercialización de carne sin trazabilidad. Secuestraron armas largas y otros elementos.

La Policía de Mendoza realizó este miércoles 20 allanamientos simultáneos en Uspallata y Las Heras, en el marco de una investigación contra una presunta organización dedicada a la faena clandestina y comercialización de carne sin trazabilidad.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal Gabriel Blanco y forman parte de una investigación que comenzó en diciembre del año pasado. Los efectivos allanaron distintos domicilios, puestos y comercios que estarían relacionados con la actividad investigada.

Según explicó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, la organización habría utilizado grandes extensiones de campo para llevar adelante el robo y traslado de animales. Los investigadores sospechan que los ejemplares eran trasladados por distintas huellas hasta puestos ubicados en diferentes sectores, donde posteriormente eran faenados y comercializados.

Durante los operativos se encontraron armas largas, miras especiales, dispositivos de visión nocturna y cámaras fotográficas, elementos que estarían vinculados con la caza furtiva.

La investigación comenzó por la caza de guanacos

El fiscal Blanco explicó que la investigación se inició a partir de la caza furtiva de guanacos, una especie protegida en Mendoza, pero que luego permitió descubrir una cadena de delitos presuntamente vinculados.

La pesquisa también contempla posibles casos de robo de ganado, tenencia ilegal de armas, faena clandestina y comercialización de carne sin controles sanitarios.

“La caza furtiva de guanacos es la punta del iceberg”, sostuvo el fiscal, quien explicó que detrás de esa actividad se habría desarrollado un circuito mucho más amplio.

Investigan la venta de carne sin trazabilidad

Uno de los principales objetivos de los allanamientos es determinar cómo ingresaba al circuito comercial la carne proveniente de faenas clandestinas.

De acuerdo con la investigación, algunas carnicerías habrían utilizado tickets, códigos de barras y documentación presuntamente falsificada para simular que la carne contaba con trazabilidad.

Además, los investigadores buscan establecer la procedencia de distintos tipos de carne que habrían sido comercializados como carne vacuna.

En procedimientos anteriores, según relató Blanco, se encontraron productos cuya procedencia generó sospechas y se dio intervención a la Dirección de Ganadería para determinar qué tipo de carne era.

Este miércoles también fueron allanadas dos carnicerías, una ubicada en Uspallata y otra en la ciudad de Mendoza.

Hay personas aprehendidas

El fiscal confirmó que durante los procedimientos varias personas fueron aprehendidas, aunque inicialmente no había precisiones sobre la cantidad.

La situación procesal de los involucrados será definida a partir de los elementos secuestrados y de las pruebas reunidas durante los allanamientos.

La investigación continúa y no se descarta que los procedimientos permitan avanzar sobre otros integrantes de la presunta organización y sobre los comercios que formarían parte del circuito de comercialización de carne proveniente de la faena clandestina.