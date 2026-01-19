La Avenida Sarmiento reabrió con una fiesta multitudinaria

La renovación incluyó una inversión millonaria en infraestructura urbana consolidando al corredor como un polo gastronómico y turístico de referencia en Mendoza.

La Avenida Sarmiento volvió a abrirse al público con una celebración que comenzó a las 19 horas y se extendió hasta la medianoche. La jornada incluyó música en vivo, promociones gastronómicas y actividades culturales que marcaron la inauguración oficial de este emblemático corredor de la Ciudad de Mendoza.

El acto oficial, encabezado por el intendente Ulpiano Suarez, incluyó el descubrimiento del nuevo cartel de la avenida. “Este corredor es un símbolo de la identidad mendocina y un motor para la economía local”, destacó el jefe comunal durante la ceremonia.

El buen clima acompañó a más de 15 mil personas, entre mendocinos y turistas, que se acercaron para disfrutar de la reapertura. Desde temprano, los bares y restaurantes colmaron su capacidad con propuestas variadas, mientras familias, grupos de amigos y adultos mayores compartieron mesas en la calle y se sumaron a un ambiente festivo y distendido. “Fue una noche para disfrutar en comunidad, con la avenida llena de vida”, comentó una vecina que asistió con sus hijos.

La celebración contó con tres escenarios ubicados en puntos estratégicos: Sarmiento y 25 de Mayo, Sarmiento y Belgrano, y un escenario principal en Sarmiento y Perú. Allí se realizó el acto oficial encabezado por el intendente Ulpiano Suarez, quien destacó la importancia de la obra para la ciudad. “contentos, porque fueron seis meses de muchos trabajo para renovar integralmente esta avenida que tiene una oferta gastronómica de excelencia, reconocida a nivel internacional”, afirmó.

Tras el acto protocolar, la Orquesta Municipal, dirigida por Mario Galván, ofreció un concierto que dio inicio a la programación artística. Más tarde, los DJ’s Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola animaron la noche con sus sets, generando un clima de fiesta que se extendió hasta las 23 horas. “La música fue el corazón de la celebración, todos bailaban y disfrutaban”, señaló un joven que asistió con amigos.

Además de la propuesta artística, la jornada incluyó stands de emprendedores de la economía social, ubicados entre las calles Chile y 25 de Mayo. Estos espacios sumaron productos locales y reforzaron el perfil cultural y comercial del evento. “Es una oportunidad para mostrar lo que hacemos y ser parte de una fiesta que nos incluye a todos”, expresó una emprendedora presente en el corredor.

La inauguración de la renovada Avenida Sarmiento no solo significó la recuperación de un espacio público, sino también la consolidación de un polo gastronómico y turístico de referencia. Con una convocatoria masiva y un marcado espíritu familiar, la celebración dejó en claro que este corredor será protagonista de la vida urbana mendocina en los próximos años.

La inversión en obra pública superó los $1.120 millones, con trabajos que incluyeron la renovación de veredas, pavimento intertrabado, nueva red de agua, luminarias LED y mobiliario urbano. También se sumaron bicicleteros, bancos, macetas paisajísticas y plazas de estacionamiento inteligentes. “La transformación urbana no solo embellece la ciudad, también mejora la calidad de vida de vecinos y visitantes”, subrayó el arquitecto Gonzalo Branco.