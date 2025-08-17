La Academia musical Yo Soy brilló en la Nave Cultural en El Gran Día

Con canciones, coreografías y la presencia del Ballet de la Ciudad, la Academia Yo Soy ofreció un espectáculo inolvidable en El Gran Día.

Uno de los momentos más aplaudidos en la celebración de El Gran Día fue la presentación de la Academia de comedia musical Yo Soy, que desplegó sobre el escenario de la Nave Cultural un repertorio con sus mejores canciones.

La función se realizó a sala llena, con un público que acompañó cada número con entusiasmo y participó activamente en las propuestas de los artistas.

La puesta en escena incluyó coreografías, personajes entrañables y un despliegue de talento que emocionó tanto a chicos como a grandes.

El invitado especial

El espectáculo contó con la participación especial del Ballet de la Ciudad de Mendoza, que sumó danza y color a la celebración, logrando una combinación artística que elevó aún más el nivel del show.

El Gran Día también se vive en redes: ¿cómo participar desde Instagram?

A través de Instagram, los seguidores del canal podrán sumarse con consignas especiales y participar por importantes premios.

Desde esta semana se publicaron distintos posteos interactivos para que cada uno comparta recuerdos y anécdotas de su niñez. Las consignas son tres:

¿A qué olía tu infancia? Una invitación a viajar al pasado a través de la memoria.

Una invitación a viajar al pasado a través de la memoria. ¿Qué programa te hacía correr al televisor? Para revivir aquellas series y dibujos que marcaron una época.

Para revivir aquellas series y dibujos que marcaron una época. ¿A qué jugabas cuando tenías la edad de tus hijos? Una propuesta para comparar generaciones y compartir experiencias familiares.

Los posteos están fijados en la cuenta oficial de Instagram de Canal 9 Televida, donde todos pueden dejar sus comentarios. Las mejores respuestas tendrán la posibilidad de llevarse grandes premios durante la transmisión de El Gran Día.

De esta manera, la fiesta se amplía más allá de la pantalla y los escenarios en vivo, integrando a miles de mendocinos a través de las redes sociales.