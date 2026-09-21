La 100.9 cumple años y regala $500.000, cómo participar

La radio más escuchada de Mendoza celebra su mes aniversario con un concurso exclusivo para sus oyentes, que incluye una PlayStation 5 y múltiples premios especiales. La propuesta refuerza el vínculo con la audiencia y convierte cada participación en una oportunidad única de festejar junto a Estación del Sol.

La 100.9 Estación del Sol atraviesa septiembre con un festejo a lo grande. En el marco de su aniversario, la emisora más escuchada de Mendoza anunció un premio histórico: una gift card de $500.000 para que el ganador pueda usarla libremente en lo que desee.

El anuncio se realizó en el programa Cada Día cuando conocíamos al equipo que día a día nos acompaña detras de los micrófonos de la radio. Los conductores compartieron la emoción de sumar este premio a la lista de regalos que ya forman parte de la celebración. Consolas, celulares y computadoras fueron entregados en las últimas semanas, y ahora la propuesta se amplía con un incentivo que marca un antes y un después en la historia de la emisora.

Participar es sencillo: los oyentes deberán ingresar a partir de la semana que viene a estaciondelsol.com.ar, hacer clic en el formulario digital y completar sus datos personales. La inscripción puede repetirse tantas veces como se desee, lo que multiplica las chances de convertirse en el gran ganador.

El concurso se enmarca en un mes cargado de sorpresas, donde la radio reafirma su liderazgo como la más escuchada de Mendoza. Además de los premios tecnológicos, la audiencia disfruta de experiencias únicas: viajes para ver a artistas internacionales, encuentros íntimos con músicos y actividades que refuerzan el vínculo entre la emisora y su comunidad.

“Son los oyentes los principales accionistas de la radio, porque le ponen toda la energía y nos acompañan en cada momento”, expresaron los conductores al aire, destacando el rol fundamental de la audiencia en el crecimiento de la 100.9.

El equipo detrás de la 100.9

La celebración también fue ocasión para presentar y reconocer al staff que sostiene la emisora día a día:

Male Castro : conduce la primera mañana con Sale el Sol de 6 a 9, aportando música e información para arrancar el día.

: conduce la primera mañana con aportando música e información para arrancar el día. Melodía : la primera inteligencia artificial al aire en Mendoza, que acompaña a los oyentes en la vuelta a casa de 21 a 22.

: la que acompaña a los oyentes en la vuelta a casa de Xenia Baigorria, aliás la “China” , que conduce “Somos Felices con Muy Poco” de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs, acompañada por Heber González.

, que conduce de lunes a viernes de hs, acompañada por Lucas García, conductor de Vengan de a Uno que va de Lunes a viernes de 13:00 a 17:00.

Víctor Emanuel Cáceres , conocido como Melmac : lleva adelante las tardes con Planeta Melmac, sumando humor y cercanía con la audiencia de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 hs

, conocido como : lleva adelante las tardes con sumando humor y cercanía con la audiencia de lunes a viernes de Martín Garnero , Ángel Cacela e Iván Gómez : producción y coordinación, con Iván como único productor de la radio.

, e : producción y coordinación, con Iván como único productor de la radio. Toto Valdés , Pablo Canzonieri y Adri Tivani: responsables de la técnica y realización musical junto a Claudio Valtolina, garantizando que la 100.9 esté “sobrada de música” todo el día.

Este equipo, pequeño pero con un corazón enorme, es el que hace posible que la radio siga siendo compañía permanente para miles de mendocinos.