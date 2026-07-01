Julio arrancó con nieve en Luján de Cuyo: postales, frío extremo y calles casi vacías

En la plaza departamental y sus alrededores, la nieve comenzó a precipitar mientras las temperaturas se mantenían bajo cero. El fenómeno llegó acompañado por un marcado descenso térmico que, según los pronósticos, continuará durante el resto de la semana.

La jornada mostró una imagen poco habitual: calles con escaso movimiento, comercios con menos clientes y muchas personas que optaron por quedarse en sus casas para resguardarse del frío. Quienes debieron salir lo hicieron con varias capas de ropa para soportar las bajas temperaturas.

“Traje una frazada, una campera, un buzo con piel, un chaleco, un rompevientos, un camperón, pantalón largo debajo del otro y dos pares de medias”, relató uno de los vecinos mientras caminaba por el centro de Luján.

Otros coincidieron en que la clave fue salir bien abrigados. Remeras térmicas, polares, camperas gruesas, cuellos y gorros fueron parte del atuendo elegido para enfrentar una mañana que quedará entre las más frías del año.

La primera nevada en el llano

Para muchos, la caída de nieve en pleno centro de Luján de Cuyo fue un momento especial. “Hoy es un día distinto”, expresó un vecino que decidió salir a tomar un café antes de comenzar su jornada laboral.

Sin embargo, la emoción convivió con las complicaciones que provoca el frío extremo. En algunos casos, familias decidieron no enviar a sus hijos a la escuela debido a las bajas temperaturas.

“Los dejé faltar porque varias mamás nos pusimos de acuerdo. Con este frío preferimos que se queden en casa”, comentó una madre que esperaba el desayuno junto a sus hijos mientras observaban la nieve.

Los más chicos vivieron la jornada de manera diferente. Mientras algunos celebraban la posibilidad de ver nevar desde cerca, otros reconocieron que prefieren los días de calor para poder jugar al aire libre.

Cafés llenos y mesas vacías

El intenso frío también cambió las costumbres de quienes salieron durante la mañana. En los bares y cafeterías, las mesas ubicadas en el exterior permanecieron vacías.

“Nos encanta sentarnos afuera, pero hoy no era el día”, comentó una familia mientras esperaba el desayuno en el interior de un local gastronómico.

El café caliente se convirtió en uno de los grandes aliados para hacerle frente a las bajas temperaturas antes de continuar con la rutina.

Entre el trabajo y el frío

A pesar de las condiciones climáticas, muchas personas no tuvieron otra opción que salir a trabajar o realizar trámites.

“No se puede dejar de trabajar, hay que salir a ponerle el hombro a la vida”, resumió un vecino que caminaba rumbo a su oficina, completamente abrigado.

Otros aprovecharon la ocasión para disfrutar del paisaje invernal antes de regresar a sus actividades. “Me gusta la nieve, pero ahora tengo que hacer un trámite. Si no, estaría en casa”, señaló otro de los entrevistados mientras esperaba a su padre en el centro de Luján.

Con la llegada del frente frío antártico y la posibilidad de nuevas nevadas en distintas zonas de Mendoza, el invierno comenzó a hacerse sentir con toda su intensidad y dejó una postal poco frecuente: nieve en pleno llano y un centro de Luján de Cuyo prácticamente desierto por las bajas temperaturas.