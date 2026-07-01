Julio arrancó con nieve en Luján de Cuyo: postales, frío extremo y calles casi vacías

La ola de frío polar llegó con fuerza a Mendoza y regaló una imagen poco habitual: nieve en pleno centro de Luján de Cuyo. Mientras muchos vecinos disfrutaron de los primeros copos del invierno, otros debieron enfrentar las bajas temperaturas para trabajar o realizar trámites.
El mes de julio comenzó con una intensa ola de frío polar que dejó una de las postales más esperadas por los mendocinos: los primeros copos de nieve cayeron sobre el llano y sorprendieron a vecinos de Luján de Cuyo durante la mañana de este miércoles.