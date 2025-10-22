Julieta Silva: la condenaron 9 meses a prisión domiciliaria ¿cuál fue el fallo?

La mujer que se hizo conocida cuando atropelló a Genáro Fortunato quien murió por las lesiones, ahora fue denunciada por su pareja actual. La Justicia consideró que fue culpable de “lesiones leves agravadas por el vínculo”.
En una audiencia realizada este martes, la justicia resolvió imponer una condena de nueve meses de prisión domiciliaria a Julieta Silva, en el marco del juicio abreviado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.
La sentencia fue dictada por el Juez de Ejecución, quien determinó que la pena se cumpla bajo la modalidad domiciliaria, pese a que la Fiscalía había solicitado que fuera de cumplimiento efectivo. Además, el magistrado declaró a Silva reincidente, en relación con una condena anterior que ya pesaba sobre ella.
Durante la audiencia también se dispuso el sobreseimiento de Silva respecto de los delitos de privación ilegítima de la libertad y desobediencia, por los cuales había sido previamente imputada.
Con esta resolución, el tribunal dio por concluida la instancia judicial vinculada a este tramo de la causa.
Julieta Silva se había declarado inocente
Julieta Silva fue acusada de haber agredido a su actual esposo, Lucas Giménez, quien la denunció por lesiones leves agravadas por el vínculo. Además, la Justicia la había imputado por amenazas, desobediencia y privación ilegítima de la libertad, aunque la sobreseyeron de estos delitos.
Silva se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria en San Rafael, monitoreada con tobillera electrónica, ya que tiene una hija de dos años. Antes de esta situación, la mujer había recuperado la libertad en 2020, luego de cumplir tres años y nueve meses de condena por la muerte de Fortunato, ocurrida en 2017.
Silva reconoció estar viviendo “un momento difícil” y aseguró ser inocente de todos los cargos, aunque, según su abogado, aceptará la autoría de las lesiones leves como parte de una estrategia legal para evitar un juicio oral y una pena más severa.
“Tengo una grande e importante red de contención que es mi familia, amigas, bueno, mis hermanas y se hace más llevadero, y se hace posible el cuidado y la maternidad, porque realmente tenemos esta gente que es incondicional, así que lo voy llevando día a día como puedo“, expresó Julieta.
En cuanto al avance de la denuncia de su actual pareja, Silva argumentó: “Creo que siempre lo supe, por eso también hice denuncias correspondientes y quise que me escucharan, porque venía con esa especie de extorsión o amenaza. Soy inocente.”
“Saber irnos a tiempo me parece que es importante, buscar las soluciones y mediar un poco más. Y creo que para aprender me queda muchísimo todavía. Se puede y cuando uno es mamá eso lo más importante, es lo que me da fuerzas para seguir“, comentó Silva en llanto.
“Julieta, de manera loable, pone los intereses de su hija por encima de los suyos”, explicó su abogado, Roberto Castillo quien también cuestionó la exposición mediática del caso y afirmó que “ir a un juicio oral solo es darle de comer a los medios de comunicación“.
El caso Fortunato
En septiembre de 2017, en San Rafael, Julieta Silva atropelló a su entonces novio, Genaro Fortunato, tras una discusión en la vía pública.
Tras un largo proceso judicial, en 2018 Silva fue condenada a tres años y nueve meses de prisión efectiva y a ocho años de inhabilitación para conducir, bajo la carátula de homicidio culposo agravado por conducción imprudente.
En 2020 recuperó la libertad.