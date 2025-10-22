Julieta Silva: la condenaron 9 meses a prisión domiciliaria ¿cuál fue el fallo?

Julieta Silva fue acusada de haber agredido a su actual esposo, Lucas Giménez, quien la denunció por lesiones leves agravadas por el vínculo. Además, la Justicia la había imputado por amenazas, desobediencia y privación ilegítima de la libertad, aunque la sobreseyeron de estos delitos.

Silva se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria en San Rafael, monitoreada con tobillera electrónica, ya que tiene una hija de dos años. Antes de esta situación, la mujer había recuperado la libertad en 2020, luego de cumplir tres años y nueve meses de condena por la muerte de Fortunato, ocurrida en 2017.

Silva reconoció estar viviendo “un momento difícil” y aseguró ser inocente de todos los cargos, aunque, según su abogado, aceptará la autoría de las lesiones leves como parte de una estrategia legal para evitar un juicio oral y una pena más severa.

“Tengo una grande e importante red de contención que es mi familia, amigas, bueno, mis hermanas y se hace más llevadero, y se hace posible el cuidado y la maternidad, porque realmente tenemos esta gente que es incondicional, así que lo voy llevando día a día como puedo“, expresó Julieta.

En cuanto al avance de la denuncia de su actual pareja, Silva argumentó: “Creo que siempre lo supe, por eso también hice denuncias correspondientes y quise que me escucharan, porque venía con esa especie de extorsión o amenaza. Soy inocente.”

“Saber irnos a tiempo me parece que es importante, buscar las soluciones y mediar un poco más. Y creo que para aprender me queda muchísimo todavía. Se puede y cuando uno es mamá eso lo más importante, es lo que me da fuerzas para seguir“, comentó Silva en llanto.

“Julieta, de manera loable, pone los intereses de su hija por encima de los suyos”, explicó su abogado, Roberto Castillo quien también cuestionó la exposición mediática del caso y afirmó que “ir a un juicio oral solo es darle de comer a los medios de comunicación“.

El caso Fortunato

En septiembre de 2017, en San Rafael, Julieta Silva atropelló a su entonces novio, Genaro Fortunato, tras una discusión en la vía pública.

Tras un largo proceso judicial, en 2018 Silva fue condenada a tres años y nueve meses de prisión efectiva y a ocho años de inhabilitación para conducir, bajo la carátula de homicidio culposo agravado por conducción imprudente.

En 2020 recuperó la libertad.