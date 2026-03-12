Jueves y sigue la Alerta Amarilla por tormentas para un sector: ¿de cuál se trata?

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que prosigue la posibilidad de tormentas fuertes en el Sur de la provincia. Sería durante la noche de hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este jueves continúa la Alerta Amarilla por fuertes tormentas con posibilidad de granizo en Mendoza. Sería durante la noche y en el Sur provincial.

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que Malargüe, San Rafael y General Alvear serán afectados por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera local.

¿Cómo estará este jueves 12 de marzo?

Este jueves estará parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Viernes 13-03-2026

Parcialmente nublado con tormentas y poco cambio de la temperatura, vientos leves del este.

Máxima: 28°C | Mínima: 15°C

Sábado 14-03-2026

Algo nublado e inestable con precipitaciones en la mañana y descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur.

Máxima: 25°C | Mínima: 15°C

Domingo 15-03-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 28°C | Mínima: 17°C

Lunes 16-03-2026

Parcialmente nublado con tormentas en la madrugada y descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 22°C | Mínima: 16°C