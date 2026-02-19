Jueves ventoso : ¿puede llover?

Contingencias Climáticas informó que para este jueves se espera una jornada con nubosidad variable y ventoso. Puede estar inestable hacia la noche.

Este jueves es diferente en el país. Mientras se desarrolla un paro general, el día acompaña con una jornada gris y muy ventosa. Se tratan de vientos del sector sur que mantienen una temperatura amena. Durante la noche puede estar inestable.

¿Cómo estará este jueves 19-02-2026?

Este jueves habrá nubosidad variable y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable hacia la noche. Precipitaciones en cordillera a partir de la tarde.

Máxima: 31°C | Mínima: 19°C

Viernes 20-02-2026

El viernes estará parcialmente nublado con leve descenso de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa, ventoso hacia la noche. Precipitaciones en cordillera

Máxima: 30°C | Mínima: 19°C

Sábado 21-02-2026

Nubosidad variable y ventoso con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Domingo 22-02-2026

Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 17°C

Lunes 23-02-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, inestable hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C

Martes 24-02-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del este.

Máxima: 34°C | Mínima: 19°C