Jueves ventoso : ¿puede llover?

Contingencias Climáticas informó que para este jueves se espera una jornada con nubosidad variable y ventoso. Puede estar inestable hacia la noche.
Este jueves es diferente en el país. Mientras se desarrolla un paro general, el día acompaña con una jornada gris y muy ventosa. Se tratan de vientos del sector sur que mantienen una temperatura amena. Durante la noche puede estar inestable.
¿Cómo estará este jueves 19-02-2026?
Este jueves habrá nubosidad variable y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable hacia la noche. Precipitaciones en cordillera a partir de la tarde.
Máxima: 31°C | Mínima: 19°C
Viernes 20-02-2026
El viernes estará parcialmente nublado con leve descenso de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa, ventoso hacia la noche. Precipitaciones en cordillera
Máxima: 30°C | Mínima: 19°C
Sábado 21-02-2026
Nubosidad variable y ventoso con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera
Máxima: 29°C | Mínima: 18°C
Domingo 22-02-2026
Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en cordillera.
Máxima: 30°C | Mínima: 17°C
Lunes 23-02-2026
Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, inestable hacia la noche. Inestable en cordillera.
Máxima: 32°C | Mínima: 17°C
Martes 24-02-2026
Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del este.
Máxima: 34°C | Mínima: 19°C