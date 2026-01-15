Jueves nublado: ¿cuánto baja la temperatura?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que entra un frente frío a la provincia y esto posibilitará que la máxima baje a los 30 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves ingresa un frente frío a la provincia lo que hará que baje la temperatura máxima para dejar los 35 grados y situarse en los 30.

¿Cómo estará este jueves 15-01-2026?

Este jueves estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Tormentas en la madrugada. Algo nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 30°C | Mínima: 21°C

Viernes 16-01-2026

Caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Sábado 17-01-2026

Caluroso con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 22°C

Domingo 18-01-2026

Caluroso y algo nublado, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 20°C

Lunes 19-01-2026

Caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 19°C