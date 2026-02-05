Jueves nublado: baja la temperatura y puede llover ¿en qué zonas?

Contingencias Climáticas de la provincia informó que este jueves hay un merma de la temperatura. Además pueden generarse tormentas en especial en la zona Este.

Redacción ElNueve.com

Los mendocinos que ya comenzaron a ir a sus trabajos pudieron notar un tiempo nublado y fresco. Si bien el SMN no emitió alguna alerta por fuertes tormentas, Contingencias Climáticas sí anunció que estará nuboso y que puede llover en algunas zonas. De hecho, Defensa Civil señaló que se registraron algunas lluvias en la zona Este, especialmente en La Paz y el límite con San Luis.

¿Cómo estará este jueves 05-02-2026?

Este jueves estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Inestable en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 19°C

Viernes 06-02-2026

El viernes estará algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 18°C

Sábado 07-02-2026

El sábado estará caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 17°C

Domingo 08-02-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, vientos moderados del sudeste.

Máxima: 36°C | Mínima: 22°C

Lunes 09-02-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur

Máxima: 31°C | Mínima: 23°C

