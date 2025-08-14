Jueves fresco y ventoso en Mendoza

Contingencias Climáticas señaló que continuará el tiempo fresco en la provincia. La máxima rondará en los 15 grados centígrados.

Este jueves continuará fresco en la provincia. Este tiempo se extenderá durante varios días por lo menos hasta comienzo de la semana próxima.

¿Cómo estará este jueves 14-08-2025?

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste.

Circulación de viento leve desde el norte, prolongándose hasta las 22:00, afectando zona Norte, zona Este, Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Sur. En La Paz, el viento continuará hasta el amanecer del viernes.

Máxima: 16°C | Mínima: 4°C

Viernes 15-08-2025

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur.

Máxima: 14°C | Mínima: 2°C

Sábado 16-08-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura.

Máxima: 18°C | Mínima: 5°C