Jueves con viento Zonda en toda la provincia: ¿a qué hora llega?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla en toda la provincia. El viento caliente se comenzará a sentir durante la tarde del jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pintó de amarillo todo el mapa de Mendoza. Una Alerta por viento Zonda para toda la provincia que, según indicaron, puede hacerse realidad con vientos que superarán los 70 kilómetros por hora. En esta nota de ELNUEVE.COM, todo lo que debés tener en cuenta.

¿Cómo estará este jueves 21-08-2025?

Este jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera. Viento zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde. Temporal de viento y nieve en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 6°C

¿Qué dice la Alera Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que el área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora de manera puntual.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

¿Dónde se sentirá el viento caliente?

El viento caliente se sentirá en toda la provincia.

¿A qué hora comenzará a soplar viento caliente?

El viento caliente comenzará a soplar por la tarde, cerca de las 16.

¿Qué pasa el viernes 22-08-2025?

El viernes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas de intensidad moderada en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 14°C | Mínima: 8°C

Sábado 23-08-2025

Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 5°C

Domingo 24-08-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales.

Máxima: 19°C | Mínima: 3°C